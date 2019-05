Hannover

Das Stephansstift feiert 150. Geburtstag – und das gleich ein halbes Jahr lang. Den Auftakt bildet das traditionelle Jahresfest an Himmelfahrt in der kommenden Woche. Doch das Stephansstift ist eben mehr als Spiel und Spaß, deshalb wird es bis zum Abschluss am 10. November eine ganze Reihe unterschiedlichster, auch informativer Veranstaltungen geben.

„Die Gründung vor 150 Jahren war für Hannover ein wichtiger Impuls“, so Hans-Peter Daub vom Vorstand der Dachstiftung Diakonie, zu deren Gründungsinstitutionen das Stephansstift gehört. Der Gründungsgedanke von damals sei auch heute wieder besonders aktuell: junge Menschen für die Ausbildung im Bereich der sozialen Arbeit zu begeistern. Denn es mangelt an Nachwuchskräften.

Nicht nur feiern, auch werben

Deshalb soll eben nicht nur gefeiert, sondern gleichzeitig auch geworben werden. Um das Stephansstift und sein Jubiläum im Stadtbild präsent werden zu lassen, wurde ein Stadtbahnwaggon entsprechend beklebt. Auf der einen Seite mit Hinweisen auf die Geburtstagsveranstaltungen, auf der anderen Seite wird für eine Ausbildung in der Diakonie geworben. Zum Stephansstift gehören Schulen und Betriebe, Altenheime und Einrichtungen der Jugendhilfe in ganz Niedersachsen sowie im Großraum Bremen.

Der offizielle Auftakt am Donnerstag, dem 30. Mai, ist um 11 Uhr die Festpredigt von Landesbischof Ralf Meister. Ansonsten stehen Musik, Spiel und Spaß auf dem gesamten Gelände an der Kirchröder Straße (Kleefeld) auf dem Programm.

Vorträge, Kultur und eine Woche mit Humor

Über das halbe Jahr verteilt gibt es unter anderem 13 Vorträge und Seminare, zwölf Musik- und Kulturveranstaltungen, einen Festakt in der Marktkirche am 21. August mit Ministerpräsident Stephan Weil – Motto: Stephan lobt das Stephansstift – und die Vorstellung einer Monografie zur Geschichte des Stephansstiftes am 4. September. „Bisherige Abhandlungen sind immer aus unserem Haus entstanden. Das ist die erste von externen Experten“, so Pastor Daub. Die Historiker Ulrike Winkler und Hans-Walter Schmuhl werden sich darin auch den dunkleren Flecken der Einrichtung widmen.

Aber auch der Humor wird nicht zu kurz kommen. „Humor hilft heilen“, betont Daub frei nach Eckart von Hirschhausen. Eine ganze Woche ist dem Thema gewidmet. Höhepunkt wird eine extra für den Anlass zusammengestellte Zaubershow von Desimo sein. „Zauberei in der Humorwoche – da fühl ich mich wohl“, sagt der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Detlef Simon heißt. „In einer Kirche, wenn sie sich dafür öffnet, herrscht eine ganz andere Stimmung, eine andere Warmherzigkeit“, freut er sich auf seinen Auftritt am 14. September in der Stiftskirche.

Müntefering spricht über das Altwerden.

In einer Podiumsdiskussion am 27. Juni wird es um das Thema Populismus gehen, der Ex-SPD-Chef Franz Müntefering wird am 3. September über das Alt-Werden sprechen, in anderen Vorträgen wird es um Integration und Wertschätzung gehen. Das Motto des Jubiläums: „Dem Leben Raum geben“ findet sich auch in der Entwicklungsperspektive des Geländes des Stephansstiftes wieder. Dort entsteht derzeit ein inklusives Wohnprojekt – eines der Themen einer städteplanerischen Fachtagung im August.

Während der Festzeit sollen auch 150 kleine, quadratische Bilder entstehen, gemalt von Mitarbeitern und Bewohnern des Stifts, aber auch von Persönlichkeiten der Stadt. So erstellte etwa Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann eine kleine Collage aus Kleeblatt und Friedenstaube. Ministerpräsident Weil lieferte einen Beitrag, Sozialministerin Carola Reimann ebenfalls und auch Schriftsteller Wolfram Hänel. Aktuell gibt es bereits 45 dieser Glücksbilder, von denen eine Auswahl zum Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen ausgestellt wird. Später werden die Bilder verkauft und versteigert, der Erlös geht an soziale Projekte.

Das gesamte Programm steht im Internet unter www.dem-leben-raum-geben.de.

Von Andreas Krasselt