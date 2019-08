Hannover

„Wir müssen Brüder haben“, lautete gleichsam als eine Art Schlachtruf der Titel eines Aufsatzes des Theologen Helmut Grütter. Brüder, wie Diakone damals genannt wurden, wurden dringend gebraucht. Seit sich die Stadt aus der Armenpflege zurückgezogen hatte, wurde dieses Feld von den evangelischen Diakonievereinen beackert, meist in Verbindung mit der Krankenpflege. So entstanden 1843/44 das Friederikenstift, 1860 wurde das erste Gebäude des Henriettenstifts eingeweiht.

Damals waren diese Häuser, abgesehen von der geistlichen Führung, fest in Frauenhänden. Schwestern betreuten alle zu Versorgenden. Was auch an der Ausbildungssituation gelegen haben mag. Denn eine Ausbildung zum Bruder war um die Mitte des 19. Jahrhunderts nur in Hamburg oder Sachsen möglich. Weshalb Grütter auch schrieb: „Rohmaterial auszuführen und als Fabrikat von einem Nachbarvolk theuer kaufen, ist eine schlechte Volkswirtschaft.“

Im November 1868 beschloss der drei Jahre zuvor gegründete „Evangelische Verein zu Hannover“, auf Anregung von Julius Freytag (1835-1926) ein Brüderhaus zu planen, und schon am Himmelfahrtstag 1869 schlug die noch heute jährlich gefeierte Geburtsstunde des Stephansstifts. Damals allerdings nur in einer Mietwohnung in der Breiten Straße 6. Fünf junge Männer wollten sich dort zu Brüdern ausbilden lassen, ein Kandidat der Theologie wurde dem nun als Vorsteher amtierenden Freytag als Oberhelfer zur Seite gestellt.

Wer war Julius Freytag? Julius Freytag wurde 1835 in Celle als Sohn eines evangelischen Pastors geboren. Nach seiner theologischen Ausbildung war er bis 1866 als Pastor zur Probe an der Kreuzkirche in Hannover tätig. Im Anschluss wurde er zu einem der wichtigsten Repräsentanten des 1865 gegründeten Evangelischen Vereins zu Hannover, dem Vorläufer der Inneren Mission. Dieser Verein beschloss 1868 den Aufbau einer „Brüderanstalt“, dem Stephansstift, dessen erster Vorsteher Freytag wurde. Er hatte sich schon zuvor als eifriger Spendensammler für das Projekt stark gemacht und als Publizist hervorgetan. Er war Autor, Herausgeber und Verleger des ab 1867 erschienenen Hannoverschen Sonntagsblattes, ab 1869 auch Chefredakteur des Hannoverschen Volkskalenders. Dessen Gewinne flossen in die Finanzierung des Stephansstiftes. 1873 wurde Freytag von Ludolf Wilhelm Fricke als Vorsteher abgelöst. Ab 1883 war er Pastor in Langenholtensen bei Northeim, von 1890 bis zu seinem Ruhestand 1908 in Ilfeld am Harz, wo er 1926 starb.

„Doch der Zulauf war sehr groß, es kamen immer mehr Anfragen“, berichtet Steffen Meyer, Archivar der Diakonie-Stiftung, der heutigen Dachorganisation. Das Stephansstift musste expandieren und suchte daher vor den Toren des damaligen Hannovers nach einer Möglichkeit. Die Gelegenheit kam nach dem deutsch-französischen Krieg und der anschließenden Reichsgründung, als der Fabrikant Konsul Schwemann dem Stift 1871 ein unbebautes Grundstück in Kleefeld schenkte.

„ Freytag war sehr rührig gewesen“, erzählt Meyer. Immer wieder hatte der Pastor in Artikeln und in der städtischen Gesellschaft für die Idee geworben und so auch den Konsul überzeugen können. Schon 1872 wurde das erste Gebäude eingeweiht. „Das ist noch heute das Haupthaus und sehr gut erhalten“, so Meyer.

Wer war Konsul Schwemann? Die Familie Schwemann stammt ursprünglich aus dem westfälischen Lippstadt. Sie übersiedelte offenbar gegen Anfang des 19. Jahrhunderts nach Hannover und Hildesheim. In der Domstadt gründete der Kupferschmied und Kaufmann Dietrich Wilhelm Schwemann 1807 ein Handelsunternehmen, aus dem sich der Elektrofachgroßhandel EFG Schwemann entwickelte. Die Familie bewirtschaftete ab 1845 einen sogenannten Halbmeierhof in Kirchrode vor den Toren des damaligen Hannovers. Am 8. April 1854 wurde der Kaufmann D. W. Schwemann zum Konsul des Königreichs Hannover ernannt. Dieser ferner nur noch als Konsul Schwemann aufgeführte Industrielle stellte zunächst 1867 der Henriettenstiftung in Kirchrode ein Haus zur Verfügung, welches er ihr fünf Jahre später sogar schenkte. Die Stiftung richtete dann dort ein Siechenhaus ein. Heute steht dort die Simeonkirche. 1871 schenkte Konsul Schwemann dem Stephansstift das unbebaute Grundstück in Kleefeld, die Keimzelle des heutigen Stephansstiftes. Die in Kirchrode angelegte Schwemannstraße wurde nach diesem Zweig der Familie benannt, während die Eisen- und Metallgroßhandlung Schwemann & Stücke, die erst 2001 in die Insolvenz ging, 1893 von Otto Schwemann aus dem Hildesheimer Familienzweig mitbegründet wurde.

Von Anfang an war geplant gewesen, die Brüder nicht nur in Theorie, sondern auch in der Praxis in Form der Jugendfürsorge auszubilden. Schon 1873 begann die Arbeit mit Jungen, zunächst nur einer Handvoll, die gemeinsam mit den Brüdern, einem Gärtner, einer Köchin und dem Vorsteher samt dessen Familie im Haupthaus untergebracht waren, die Jugendlichen allerdings in Schlafsälen.

Zeitgleich folgte Ludolf Wilhelm Fricke (1840–1899) im Amt des Vorstehers. Das Stephansstift erlebte eine zügige Expansion. Weitere Grundstücke, insbesondere Ackerland und Wiesen, konnten erworben werden und wurden mit Hilfe der Zöglinge bewirtschaftet. Neue Gebäude entstanden, mehr Zöglinge konnten aufgenommen, aber auch das Tätigkeitsfeld ausgeweitet werden. So entstand neben dem 1874 errichteten Knabenhaus 1877 ein sogenanntes Siechenhaus für Männer, dem Vorläufer heutiger Altenpflegeheime.

Wer war Ludolf Wilhelm Fricke? Ludolf Wilhelm Fricke wurde am 8. März 1840 in Stelle bei Isernhagen als Sohn eines Müllers geboren. Der Theologe wurde auch als Autor, Liederdichter und Förderer der Chormusik bekannt. Er gilt als Initiator der Niedersächsichen Landesposaunenfeste. Als Jugendlicher musste er zunächst auf das angestrebte Theologiestudium verzichten, weil ihm dazu die finanziellen Mittel fehlten. Er verdingte sich als Lehrer und Hauslehrer, bis ihm eine Erbschaft dann doch ein Studium ermöglichte. Nach ersten seelsorgerischen Tätigkeiten in Osnabrück und Melle wurde Fricke 1871/72 zunächst als Oberhelfer an das Stephansstift berufen. Schon damals führte er angewandte Blasmusik als Pflichtfach in die Diakonenausbildung ein. 1873 löster er Julius Freytag als Vorsteher ab. Fricke war insgesamt 21 Jahre für das Stephansstift tätig. In dieser Zeit verfolgte er einen rigorosen Expansionskurs durch Geländeerweiterungen und der Angliederung verschiedener Ausbildungsstätten oder auch der Einrichtung eines Siechenhauses. Auch der von ihm ins Leben gerufenen Posaunenchor spielte im Stift bald eine wichtige Rolle. Mit seinem 1880 gegründeten Blatt „Monatsbote aus dem Stephansstift“ förderte er weit über Hannover hinaus die Gründung weiterer Posaunenchöre. 1884 lud er erstmals zu einem „Jahresfest und Posaunenfest“ ein, das sich bereits ein Jahr später zu einem Landesposaunenfest auswuchs. Am 7. Juli 1887 fand im Zentrum der Stadt erstmals das Hannoversche Landesposaunenfest mit 240 Mitwirkenden statt, das rund 14.000 Zuhörer aus allen Teilen der damaligen Provinz Hannover anzog. Zum 1. April 1895 ging Fricke krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand. Er starb am 3. Februar 1899. Die denkmalgeschützte Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule in Kleefeld, heute überregionales Kompetenzzentrum für Kinder mit Förderbedarfen in den Bereichen Lernen und geistige Entwicklung, wurde nach ihm benannt.

Damit waren die drei Kernbereiche abgedeckt, die auch heute noch die Arbeit des Stephansstifts bestimmen: Ausbildung, Jugendhilfe und Altenhilfe. Mit dem Siechenhaus für Menschen, denen es körperlich sehr schlecht ging, war ein neues und wichtiges Arbeitsfeld für die Diakonie entstanden. 1882/84 folgten zusätzliche Erweiterungen des Campus und der Bau von sechs kleineren Häusern.

„Es war wie eine kleine Stadt“, so Meyer, „die nach dem Selbstversorgungsprinzip organisiert war.“ Es gab einen Schlachter, einen Bäcker, Handwerksbetriebe, große Gärten und landwirtschaftliche Betriebe. Die Fläche des eigentlichen Stiftgeländes umfasste 64 Morgen (etwa 13 bis 14 Hektar), hinzu kamen 35 Morgen Acker und Wiesen in der Umgebung und weiteres Land in Misburg.

Neben weiteren Heimen wie dem Lehrlingswohnheim (1902) mit 50 bis 60 Plätzen kamen auch weitere Lehrbetriebe hinzu, etwa eine Tischlerei und eine Bäckerei. Auch eine Hilfsschule für Schwachbegabte wurde gegründet, aus der später die Ludolf-Wilhelm-Fricke-Schule wurde.

Der Staat mischt sich ein

Allmählich erwachte aber auch das Interesse des Staates an der Jugendfürsorge, die sich so von der ursprünglichen Armenhilfe zu einer Erziehungsinstanz entwickelte. 1878 trat ein erstes preußisches Erziehungsgesetz in Kraft, 1900 wurde der Tatbestand der Kindeswohlgefährdung im Bürgerlichen Gesetzbuch eingeführt.

„Das ermöglichte dem Staat, in Familien einzugreifen“, erklärt Meyer. „Die Folge war ein enormer Zulauf an Jugendlichen in den Heimen.“ Anfang des 20. Jahrhunderts befanden sich laut Meyer allein in Preußen rund 9000 Jugendliche in Betreuung, in den Jahren 1913/14 waren es bereits mehr als 50.000. „Es gab gar nicht genug staatliche Einrichtungen“, so der Experte.

Waren die Zöglinge des Stephansstifts zuvor alle freiwillig dort, änderte sich dies nun. Denn als kirchliche Einrichtung habe sich das Stift durchaus für die „Gefallenen und Verwahrlosten“ zuständig gefühlt und sei bereit zur Aufnahme gewesen.

Immer mehr Kinder und Jugendliche

Lebten im Stephansstift um die Jahrhundertwende etwa 350 Brüder und 150 Kinder und Jugendliche, wuchs die Zahl der Zöglinge während des Ersten Weltkriegs und in der Zeit danach rasant an. Als Pastor Johannes Wolff (1884–1977) im Jahr 1922 das Amt des Vorstehers übernahm, lebten 400 Jungen, 130 alte Männer, 84 Brüder und 241 Angestellte auf dem Gelände an der Kirchröder Straße. Doch bereits 1915 war die Zweigstelle auf dem Gut Kronsberg eröffnet worden, anfangs mit nur 15 Jungen. Doch bald waren es mehr als 100.

Die Weimarer Republik war eine erste Blütezeit der Reformpädagogik. „Dem haben sich die kirchlichen Einrichtungen auch gestellt“, sagt Meyer, „obwohl die Kirche Weimar eigentlich ablehnte und eine starke Autorität als ordnende Hand bevorzugt hätte.“ Doch das 1924 in Kraft getretene Jugendwohlfahrtsgesetz und die Gründung von Jugendämtern konnte auch sie nicht ignorieren.

Die angespannte politische Situation in der Weimarer Republik behinderte allerdings die Umsetzung reformpädagogischer Ansätze, die Wirtschaftskrise schließlich führte zu finanziellen Schwierigkeiten auch im Stephansstift. Mit der Folge, dass die jugendlichen Zöglinge bereits mit 19 aus der Obhut entlassen werden mussten.

Mitläufer der Nazis

Mit der Machtergreifung wurden alle reformerischen Ansätze getilgt. „Vorsteher Pastor Wolff hat die Einrichtung nationalsozialistisch ausgerichtet“, so Meyer. „Der militärische Charakter nahm zu, den Diakonen wurde nahe gelegt, in die SA einzutreten.“ Und von den Gebäuden flatterten gelegentlich die Hakenkreuzflaggen. Im Unterricht sei Wehrkunde eingeführt worden, und auch die Erbgesundheitslehre habe eine Rolle gespielt.

„Am Kronsberg etwa wurden 52 Jugendliche zwangssterilisiert.“ Der dortige Anstaltsleiter Pastor Müller war ein überzeugter Nazi. Mehr noch als Wolff, der seine Mitläuferschaft in späteren Jahren immer abstritt. Nach 1945 wurde Wolff sogar Leiter des Landesjugendamtes. „Eigentlich unglaublich“, findet Archivar Meyer.

Flüchtlingskrise der Nachkriegszeit

Doch auch für Wolff gab es nach dem Krieg eine neue Bewährungsprobe. Tausende von Flüchtlingen strömten nach Hannover, ganze Züge mit Jugendlichen. Wolff gründete eine Arbeitsgemeinschaft, an der sich auch Hans Lilje, ab 1947 Landesbischof, beteiligte. Trotz der herrschenden Not gelang es, drei Millionen Reichsmark an Spenden zu sammeln – und zahlreiche Care-Pakete aus den USA. Viele Flüchtlingskinder wurden im Stephansstift untergebracht, allerdings nicht als Zöglinge, für andere konnten Pflegefamilien gefunden werden.

Das Geld war knapp – und blieb es auch. Die 50er und 60er Jahre waren für die Heimkindererziehung auch im Stephansstift keine Glanzlichter. Gebäude waren marode, es gab zu wenig Mitarbeiter und zu viele Jugendliche. „Es war kein gut angesehener Beruf“, erklärt Meyer. „Man hat wenig verdient. Es fiel schwer, geeignetes Personal zu finden.“

Missstände in der Heimerziehung

Das hatte Folgen für die Zöglinge, die nicht immer angenehm waren. „Einige der Aufgenommenen fanden es furchtbar“, sagt Meyer, „andere sagten aber auch, sie seien froh, zu Hause raus gekommen zu sein.“ Missstände gab es auch im Stephansstift. 1957 kam es sogar zu einer Vergewaltigung durch einen Diakon. Medikamentenversuche wie in anderen Einrichtungen gab es dort zwar offenbar nicht, Übergriffe dennoch.

Das ist heute vorbei, aber nicht vergessen. Ehemalige Heimkinder können mittlerweile Entschädigungen aus einem Fonds beantragen, dessen Budget die Landeskirche sogar als zu niedrig bewertet und eine Kommission eingesetzt hat.

Das Stephansstift indes ging wieder auf Expansionskurs. 1962 wurde das Gut Kronsberg verkauft und das Gut Burgdorf angekauft, in dem 1965 mit dem Backhausenhof ein weiteres Erziehungsheim eingeweiht werden konnte. 1967 wurde die Heimerzieherschule gegründet, ab 1970 die Fachschule für Sozialpädagogik Wiechernschule. „Dort wurden dann auch erstmals Mädchen ausgebildet“, berichtet Meyer. 1969 wurde in Clausthal-Zellerfeld das Oberharzer Jugendheim als Außenstelle eröffnet.

Moderne Zeiten

Nach der Wende engagierte sich das Stephansstift auch in den neuen Bundesländern. Da 1990 die ehemaligen Jugendwohnhöfe der DDR aufgegeben wurden, übernahm das Stift mit dem sogenannten „Lümmelheim“ auf dem Gut Lüben in Burg bei Magdeburg die größte dieser Einrichtungen. 1991 gründete das Stift dort das Corneliuswerk als Erziehungseinrichtung modernen Zuschnitts, eine eigenständige Tochtergesellschaft, die noch heute erfolgreich als Teil der Dachstiftung Diakonie arbeitet.

Die 2010 gegründete Dachstiftung nahm am 1. Januar 2011 ihre Arbeit auf. Sie ist im Wesentlichen ein Zusammenschluss des Stephansstifts mit den Diakonischen Werken Kästorf. Mittlerweile gehören ihr 20 gemeinnützige GmbHs mit zusammen rund 1100 Mitarbeitern an. Sechs Gesellschaften gehören zum Stephansstift, die rund 300 Kinder und Jugendliche an mehreren Standorten betreuen. Vermehrt auch in Form kleiner Wohngruppen in angemieteten Wohnungen.

Die ganze Geschichte des Stephansstiftes beschreiben die Autoren Ulrike Winkler und Prof. Hans-Walter Schmuhl in ihrer Monografie „150 Jahre Stephansstift“, die im September erscheinen wird. Die offizielle Vorstellung des Buchs ist am 4. September um 18 Uhr im Festsaal des Stifts.

