Hannover

Ganz zum Schluss ist er dann auch gerädert. Neun Termine in zehn Stunden, gefühlt tausende teils völlig verschiedene Information, die im Hirn einsickern, dutzende Gesprächspartner, die Erwartungen haben und sie auch äußern. Die Hitze, die schwüle Luft und ein Gepäck voller Versprechungen, sich mit den Erwartungen zu beschäftigen. Kurz nach 20 Uhr hat dann auch Stephan Weil nur noch den Wunsch: „Nach Hause, duschen, ein kaltes Bier auf der Terrasse!“

Gelungene Integration der Beratungsstelle

Zehn Stunden zuvor trifft der sozialdemokratische Ministerpräsident – auch in seiner Funktion als Landtagsabgeordneter – erfrischt und gut gelaunt in seiner ersten Station ein. In der etwas mehr als ein Jahr jungen Sozial- und Migrationsberatungsstelle Vahrenheide der Johanniter trifft er auf Claudia Dedermann, die mit der gleichen Lust von ihrem Job erzählt, wie sie ihn vermutlich ausübt. Die Migrationsberaterin kümmert sich um jene Menschen, die schon angekommen sind in Hannover – sprich einen Aufenthaltsstatus, eine Wohnung und womöglich einen Job haben, die aber dennoch nicht weiter wissen. Wie füllt man etwa die Formulare aus, um Grundsicherung für Aufstocker zu beziehen? „Das sind Formulare, die auch Deutsche oft nicht verstehen“, zeigt Weil Verständnis.

Sozial- und Migrationsberatung: Claudia Dedermann und Johanniter Florian Walther.

Der nächste Termin ist für den früheren Oberbürgermeister Hannovers eher ein Heimspiel. Besuch im Klaus-Bahlsen-Haus und die Ehrung von Hertha Hedrich (97) zu 70 Jahren Mitgliedschaft in der SPD und 65 Jahre in der Awo. „Als Du in die SPD eingetreten bist, war ich ja noch gar nicht geboren“, sagt der 61-Jährige zu der alten Dame, die draußen vor dem Eingang im Rollstuhl bequem wie ein Baby liegt. Ihr Sohn erzählt, dass seine Mutter „sich sehr freut, für ihre lebenslange Arbeit gewertschätzt zu werden“. Ein Rundgang um das Haus, denn drinnen ist es für die Bewohner einfach zu gefährlich, Weil winkt auf die Balkone, lässt sich das Besuchszimmer zeigen, stellt - wie auf allen Terminen - viele Fragen.

Wertschätzend:Im Klaus-Bahlsen-Haus ehrt Weil Hertha Hedrich zur 70-jährigen SPD-Mitgliedschaft. Quelle: Michael Wallmüller

Die weitestgehende Isolation der Alten zu ihrer Sicherheit stellt für Weil „das größte Dilemma in der Corona-Krise“ dar. Später im NP-Interview gibt er dann zu, dass gerade dieser Termin ihn deswegen sehr berührt hat. Und wer weiß? Vielleicht spürte er auch, dass diese schon tüddelige alte Dame für jene alte und aufrechte Tante SPD steht, die es so nicht mehr gibt und die die Menschen hier und da schmerzhaft vermissen.

Mit Sicherheit bei der Polizei in Lahe

Um Soziales und um Sicherheit geht es auch beim nächsten Termin. Im Polizeikommissariat Lahe trifft er Rainer Döring wieder, den Kontaktbeamten im Sahlkamp. Döring kennt sein Klientel teilweise noch als Kindergarten-Steppkes und kann sie richtig nehmen, wenn sie in Begriff sind, Mist zu bauen. Stephan Weil sieht ein wenig so aus, als würde er mit dem Gedanken spielen, die Dörings dieser Welt auch mal im Landtag einzusetzen. Das würde dem Landesvater sicher Spaß machen, wenn jemand den Lümmeln der Opposition oder der eigenen Koalition auch mal verbal die Hammelbeine langziehen würde.

Wahlkreis-Tour im Polizeikommissariat Lahe: Polizeibeamte Damian Janitzki, Theodor Ehlert, Isabel Grone in der Wachstube. Quelle: Michael Wallmüller

Superleckeres Lamm und andere Köstlichkeiten tischt Georgios Kefis vom Restaurant „Artinos“ in Roderbruch auf. Kefis, der sich auch noch als Sozialdemokrat entpuppt, was ihm die Duz-Freundschaft mit SPD-Mann Weil einbringt, ist ein echter Optimist. 46 Prozent minus im Juni, etwa 30 Prozent Corona-bedingte Verluste im Juli - für manche wäre das ein Grund, den Rest des Jahres durchzuweinen. Georgios Kefis, dem Restaurant und Räumlichkeiten gehören, jammert nicht, sondern freut sich über den Umsatz, den der Außer-Haus-Dienst bringt. Weil schmeckts. Alles, auch die Gespräche. Zwischen Bifteki-Klops und griechischem mittelsüßen Mokka lässt sich der nun wieder ganz staatstragende Politiker zum frisch ausgerufenen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz vom Fernsehen interviewen, dann ruft der nächste Termin. Weils Wahlkreis 25 liegt im Nord-Osten von Hannover und umfasst die Stadtteile Anderten, Bothfeld, Groß-Buchholz, Isernhagen-Süd, Lahe, Misburg-Nord, Misburg-Süd und Sahlkamp – da gibt es einiges abzuklappern, wenn man mit seinen Wählern auf Du und Du sein will.

Männer wollen nach oben – Frauen auch

Richtig Spaß hat Stephan Weil auch an diesem Tag. Was dem einen die Lokomotive, ist dem anderen offenbar die Feuerwehr. Bereits als Kämmerer im Rathaus war er für die Feuerwehr irgendwie zuständig, später auch als OB. Jetzt darf er mit der Hebebühne mit Bürgermeister Thomas Hermann richtig hoch – über 40 Meter. Die Hitze brennt an diesem Montag bei der Feuerwehr, aber die beiden genießen ganz offensichtlich den Überblick. Regions-SPD-Frau Regina Hogrefe, die den Tross begleitet, „wäre auch wirklich gern mitgefahren“. Aber wie so oft im Leben bleiben die Männer unter sich, wenn es nach oben geht.

Wahlkreis-Tour von Stephan Weil: Berufsfeuerwehr Feuer- und Rettungswache 5: zusammen mit Bürgermeister Thomas Hermann den Ausblick vom Leiterwagen geniessen Quelle: Michael Wallmüller

Wieder ernst wird es in der MHH, wenn auch in der bunt gestalteten Kinder-Gastroenterologieklinik. Die Professoren Ulrich Baumann, Michael Manns und Tobias Welte begrüßen Weil und bringen ihm schließlich näher, wie man aus „eins zwei macht“. Denn in der MHH können Kinder eine Leber-Lebendspende etwa von den Eltern erhalten, mit Stolz präsentieren Mediziner und Mitarbeiter ihr Können, ihre Forschung, ihr Wissen auf einem Parcours auf dem Spielplatz der Klinik. Weil dankt allen „für ihre Leidenschaft“, Leben zu retten.

Wahlkreis-Tour von Stephan Weil: Kinder-Gastroenterologie MHH – Begrüßung durch MHH Präsident (Hintergrund) und Prof Dr. U. Baumann Quelle: Michael Wallmüller

Einen Parcours gibt es auch bei den Maltesern, die dem Ministerpräsidenten ebenfalls stolz in der Hitze ihre sozialen Dienstleistungen präsentieren. Und wo sich eine brisante Frage stellt. Wie soll man als für alle Bürger verantwortliche Landesvater darauf reagieren, dass die Malteser-Mediziner einen Corona-Infizierten nicht den Behörden melden würden, wenn dieser keinen Aufenthaltsstatus und damit ständig Angst vor der Ausweisung hat? Diese bisher theoretische Frage gehört zu jenen zwischenmenschlichen, tief sozialen Fragestellungen, auf die es kein einfaches Ja oder Nein gibt. Ja, er zeigt Verständnis, aber Nein, es gibt die Verantwortung für andere. „Was ist, wenn das ein Superspreader ist?“, gibt Weil zu bedenken. „Was wäre, wenn man solchen Leuten einen Abschiebeschutz gewähre?“, gibt Malteser Michael Lukas den Ball zurück.

Wahlkreis-Tour von Stephan Weil: Beim Maltheser Hilfsdienst wurde eine Tour durch die Aufgaben-Gebiete gemacht Quelle: Michael Wallmüller

Der Tag endet bei den Hannoverschen Werkstätten mit einem wunderbar rustikalem Abendbrot und einem kühlen Pils für den nun doch geschafften Ministerpräsidenten. Die Fragen, die sich hier auftun – wie kann man Beschäftigte der Werkstätten mit angestellten Arbeitnehmern gleich behandeln, wenn diese keine Kurzarbeit bekommen – stellen Weil noch vor eine letzte Herausforderung. „Ich bin nicht gut genug in dem Thema, um auf Augenhöhe mit Ihnen darüber zu reden“, sagt er letztlich ganz ehrlich. Und das ist ja schließlich auch nicht selbstverständlich.

Von Petra Rückerl