Hannover

Seine Opfer erlitten Messerstiche in Brustkorb und Bauch, er erhielt dafür am Amtsgericht jetzt eine Bewährungsstrafe: Der 21-jährige Walid K. wurde von Richter Jörn Thyen zu einer Bewährungsstrafe von 10 Monaten verdonnert. Dabei war der junge Messerstecher noch nicht einmal vor Gericht aufgetaucht. Das hielt den Gang der Justiz aber nicht auf.

Ereignet hatten sich die Ereignisse im Dezember 2019, gegen 3 Uhr morgens am Steintor. Vor der Spielhalle Löwenplay (Ecke Marstall/ Scholwinstraße) war der 21-Jährige mit zwei jungen Portugiesen in Streit geraten, nachdem er den beiden Drogen angeboten hatte. Bei bösen Worten blieb es nicht. K. zog ein Multifunktionsmesser und rammte es einem seiner Gegner in den Bauch, dem anderen in den Brustkorb.

Anzeige

Als die gerufene Polizei vor Ort ankam – eine Streife hielt sich in der Nähe auf – war der junge Mann bereits geflüchtet, konnte von den Beamten kurze Zeit später aber gestellt werden. Aufgrund fehlender Haftgründe entließ in die Polizei kurz darauf.

Weitere NP+ Artikel

Verantworten muss sich der 21-Jährige für seine Taten dennoch: Gefährliche Körperverletzung wird ihm vorgeworfen. Zum Termin am Amtsgericht erschien er am Donnerstag jedoch nicht. Den Gang der Dinge hält er damit aber nicht auf. Per Strafbefehl wird ihm nun die Bewährungsstrafe von 10 Monaten zugestellt. Sollte er keinen Einspruch einheben, kommt es zu keiner weiteren Verhandlung. Davon geht Richter Thyen aber auch nicht aus: Beim Polizeiverhör hatte sich der junge Mann bereits geständig gezeigt, Vorstrafen habe er bislang keine.

Immer wieder Vorfälle am Steintor

„Es handelt sich um einen Fall, wie er wohl jedes Wochenende stattfindet“, scherzte der Richter beim Zuklappen der Akten. Ganz unrecht hat er – trotz der Übertreibung – dabei nicht. Immer wieder kommt es am Steintor zu Messerstechereien, oft haben sie auch mit Drogenhandel zu tun. Anwohner klagen über ein wachsendes Unsicherheitsgefühl, besonders am Wochenende. Die Polizei hat die Präsenz in den letzten Jahren verstärkt.

Beamte der Polizeistation Raschplatz haben zudem in den vergangenen Wochen in Hannovers Innenstadt Kontrollen in der offenen Drogenszene vorgenommen. Dabei leiteten sie allein in einer Woche im Juli 44 Ermittlungsverfahren ein und stellten 1500 Euro Bargeld sicher, beschlagnahmten Drogen und Messer. Schwerpunkt der Kontrollen ist neben dem Raschplatz und dem Stellwerk nahe des Bahnhofs immer wieder der Bereich des Steintors. Zuletzt haben Beamte am Dienstag bei einer Razzia fünf mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen.

Von Simon Polreich