Hannover

Aufträge und Umsätze steigen. Fast jeder zwölfte Betrieb will neue Mitarbeiter einstellen. „Dem Handwerk geht es richtig gut“, findet Peter Karst, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Hannover. Zu der gehören 19.000 Betriebe, 5000 davon in Hannover. Trotz Lieferschwierigkeiten und erwarteter Preissteigerungen wird die Geschäftslage mit 150 Indexpunkten bewertet – von den zwei Problemfällen unter den Gewerken mal angesehen.

Das Handwerk, so Karst, erweisen sich als „Stabilitätsmotor in der Krise“. Nach rund eineinhalb Jahren coronabedingter Einschränkungen habe sich die Stimmung spürbar aufgehellt. Die Erwartungen sind positiv, viel besser als noch im Frühjahr.

Geschäftslage verbessert sich spürbar

In der Region Hannover hat sich die Geschäftslage auf 158 Punkte verbessert – ein Zuwachs von 47 Punkten und nur zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter, dem Landkreis Schaumburg. In der Stadt Hannover liegt der Lageindikator bei 138 Punkten, das ist ein Zuwachs von 41.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Etliche Gewerke sind weitestgehend unbeschadet durch die Pandemie gekommen und erleben sogar einen Boom. Allen voran das Ausbauhandwerk, in dem die Umsätze um 21 Prozent gestiegen sind. Im Bauhandwerk wollen 15 Prozent aller Betriebe neue Mitarbeiter einstellen. Dort liegt der Geschäftsklimaindex bei 130 Punkten und ein großes Problem ist der schlecht zu deckende Fachkräftebedarf.

Auch Zulieferer melden Personalbedarf

Im Zulieferhandwerk rechnet jeder zehnte Firmenchef mit Personalzuwachs. Die Umsätze waren eingebrochen, ziehen aber wieder an. Dasselbe gilt für das Nahrungsmittelhandwerk. Noch keine guten Zeiten für Caterer – aber durch lockere Infektionsschutzmaßnahmen und das Take away-Geschäft, so Abteilungsleiter Matthias Lankau, seien die heftigen Umsatzdellen ausgebügelt. Jeder vierte Betrieb hat Mitarbeiter eingestellt. Noch im Frühjahr hatte jeder Dritte Arbeitsplatzabbau gemeldet.

Durch den Impffortschritt sieht auch die Gesundheitsbranche wieder Licht am Horizont. Aus Angst sich anzustecken, hatten viele den Besuch bei Hörakustikern, Augenoptikern oder dem Zahnarzt (und damit dem Auftrag für den Zahntechniker) verzichtet. Die Umsätze hatten im Frühjahr 60 Prozent niedriger gelegen. Die Abwärtsspirale ist jetzt gestoppt. Ein Problem stellen in dem Gewerk allerdings die steigenden Einkaufspreise dar. Sie seien kaum auszugleichen, heißt es.

Preise ziehen auch für Kunden an

84 Prozent aller Handwerksbetriebe melden erhebliche Mehrausgaben durch die Einkaufspreise. Die sind auch bedingt durch Lieferschwierigkeiten und Rohstoffknappheit. Aktuell hat jeder Zweite den Anstieg an seine Kunden weitergegeben und damit ausgeglichen. Die Verkaufspreise werden wohl weiter steigen.

Von Vera König