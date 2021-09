Hannover

Steht die ehemalige Kaufhof-Filiale am Hautbahnhof kurz vor dem Verkauf? Noch weiß der Betriebsrat nichts davon – aber die Wirtschaftszeitschrift Capital berichtet, die österreichische Signa-Gruppe von René Benko suche einen Käufer für zehn Standorte der angeschlagenen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Die Immobilie in Hannover wird ausdrücklich genannt.

Die 1 a-Lage in der City und die starken Umsätze hatten immer suggeriert, dass die Filiale in der Bahnhofstraße alle Sparmaßnahmen überleben wird – anders als vielleicht die Filiale an der Marktkirche. Im Vergleich aller Standorte zählt die am Hauptbahnhof zu den Top 10.

Insider sehen Sanierungsstau

Die Immobilie gehört der Signa-Gruppe. Insider berichten von gewaltig gestiegenen Mietbelastungen und einem Sanierungsstau. Interessent soll nach NP-Informationen ein amerikanischer Investor sein, der seine Läden nach einem „Shop-in-Shop“-System betreibe. Bestimmte Teile des Sortiments werden dabei als Spezialabteilungen herausgehoben.

„Seit der Komplettübernahme von Kaufhof 2019 hat Signa bereits einen Teil der Kaufhof-Häuser weiterveräußert. Aktuell gehören der Immobilientochter Signa Prime nur noch wenige der 131 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof“, berichtet Capital.

Staatskredit erhalten

Wegen der massiven Umsatzeinbrüche durch den Lockdown und die Folgen der Corona-Pandemie hatte die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof mit dem Bund einen Staatskredit in Höhe von 460 Millionen Euro erhalten. Derzeit laufen Verhandlungen über einen weiteren Kredit, der ebenso wie der erste mit Zinsen zurückgezahlt werden müsste. Der Warenhauskonzern plant, künftig nur noch unter der Marke Galeria zu firmieren. Dafür sind mittelfristig Investitionen von mehr als einer halbe Milliarde Euro geplant.

Trennen will sich Benko offenbar auch von früheren Kaufhof-Immobilien in Bonn, Aachen, Mainz, Mannheim, Würzburg und Ulm. Laut Capital hält die Commerzbank-Tochter Commerz Real an einigen der zehn Immobilien einen Minderheitenanteil von 20 Prozent – darunter in Hannover und Mannheim. „Sie sind Teil eines Portfolios von ursprünglich 33 Warenhausimmobilien, das intern schon länger für den Weiterverkauf vorgesehen ist“, heißt es. Aus diesem Portfolio hatte Signa Mitte 2020 bereits ein Paket von 21 Häusern an Fonds des US-Finanzinvestors Apollo veräußert.

Noch keine Lösung für das einstige Karstadt-Haus

Damit schwebt über ein weiteren Karstadt Kaufhoffiliale in Hannover ein großes Fragezeichen. Das ehemalige Karstadt-Haus an der Georgstraße steht seit fast einem Jahr leer. Eigentümer Friedrich Knapp vom „New Yorker“ schweigt über seine Pläne – auch gegenüber der Stadt.

Von Vera König