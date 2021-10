Hannover

Grün-Rot im Rat wurde schon kurz nach der Kommunalwahl Mitte September als neues Bündnis gehandelt, Grün-Rot als Koalition steht womöglich schon kurz vor Beginn der Herbstferien fest: Die Spitzen beider Parteien haben sich am Montag nach dem Verlauf der ersten Gespräche optimistisch gezeigt, Ende nächster Woche eine Koalitionsvereinbarung auf den Tisch legen zu können. „Die Gespräche sind vertraulich, offen und von gegenseitigem Respekt geprägt“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian sprach davon, man sei darüber hinaus inhaltlich schon sehr weit.

An den Koaltionsverhandlungen nehmen auf Seiten der Grünen unter anderem die Parteichefs Greta Garlichs und Ludwig Hecke sowie die beiden Fraktionsvorsitzenden Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin teil. Bei der SPD sind dies Fraktionsvorsitzender Lars Kelich und die beiden Parteichefs Ulrike Strauch und Adis Ahmetovic.

Teilnehmer berichteten nun, dass man inhaltlich einmal durch sei und in vielen Punkten übereinstimme, aber auch „Kompromisslinien“ skizziert habe. Welche dies sind, blieb am Montag allerdings offen. Beim Thema Sperrung der Innenstadt für den Autoverkehr gab es in der Vergangenheit zum Beispiel verschiedene Ansichten – die Grünen wollen die City ganz dicht machen, die SPD nur einzelne Straßen.

Jetzt geht’s ums Personal und um Posten – und Kompromisse

Politisch sind sich Grün-Rot in wesentlichen Punkten scheinbar einig, jetzt geht es an die Themen Personal und Struktur. Und da dürfte es noch mal spannend werden. Die Grünen hatten vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen offen kommuniziert, dass man als jetzt stärkste politische Kraft trotz der Sitzgleichheit mit der SPD die Posten des Ratsvorsitzenden und des Ersten Bürgermeisters für sich reklamierte. Beide Jobs hat bislang Thomas Hermann von der SPD ausgeführt.

Am Montag klang der Grünen-Anspruch so: „Wir besprechen alle Dinge. Das Ganze ist dann ein Gesamtpaket. Wir wollen nichts vorgreifen und den Koalitionsvertrag so früh wie möglich aushandeln“, sagte Clausen-Muradian. Scheint ganz so, als sei dieser Personalanspruch doch nicht in Stein gemeißelt – wenn die SPD den Grünen in anderen Punkten entgegenkommt. Vielleicht im Fall von Anja Ritschel (Grüne), die bei der Wahl zur Wirtschafts-und Umweltdezernentin im Juli noch durchgefallen war im Rat und einen zweiten Anlauf nehmen soll? Mit Grün-Roter-Mehrheit würde es jetzt jedenfalls reichen.

Von Andreas Voigt