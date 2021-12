Hannover

Ein Jahreswechsel ganz ohne Raketen – Regionspräsident Steffen Krach (SPD) prüft ein Böllerverbot für die Stadt Hannover und die 20 Umlandgemeinden. „Noch bin ich dazu mit Expertinnen und Experten im Gespräch“, sagte er der NP. Um die Menschen in diesem Ballungsraum vor Corona zu schützen, werde er wahrscheinlich härtere Regeln einführen als das Land.

Die Stadt Hannover hatte bereits im Vorjahr eine Feuerwerks-Sperre für die City verfügt. Auch an Plätzen in einigen Stadtteilen – etwa der Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt, das Maschsee-Nordufer, der Lindener Berg und der Platz an der Lutherkirche in der Nordstadt – war das Abbrennen untersagt. Derzeit bereitet Ordnungsdezernent und Erster Stadtrat Axel von Ohe eine neue Verfügung vor.

Auch an Krankenhäuser denken

Das geschieht im Schulterschluss mit dem Regionspräsidenten – und Krach denkt an noch mehr. Ihm geht es nicht nur um den Infektionsschutz dort, wo sich Menschen treffen und gemeinsam böllern. Auch an die jetzt vielfach schon überlasteten medizinischen und pflegerischen Kräfte in den Krankenhäusern müsse man denken, appelliert er.

„Impfen ist der Weg aus der Pandemie“, betont der Regionspräsident einmal mehr. Und solange die Impfpflicht nicht eingeführt ist, für die er kämpft, fordert er strengere Kontaktbeschränkungen. Etwa bei privaten Treffen. Laut Landesverordnung dürfen derzeit noch 15 Ungeimpfte ohne Test gemeinsam feiern.

Verständnis für Test-Unmut

Beim Andrang auf die Testzentren erwartet Steffen Krach bald eine Lösung. Es hake daran, „dass die Zentren im Oktober nach dem Ende der kostenlosen Tests runtergefahren und sechs Wochen später wieder hochgefahren werden“. Für den Unmut unter Geimpften habe er Verständnis. „Durch konsequentes Handeln im Sommer und damit einer höheren Impfquote wäre die aktuelle vierte Welle vermeidbar gewesen.“

Vor der schnellen Genehmigung von noch mehr Testzentren, die der Regionspräsident zusagt, könnte Abhilfe auch eine allen Arbeitgebern vom Land eingeräumte Testbescheinigung schaffen. Sofern ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Aufsicht einen Test durchführen, kann diese Bescheinigung für 24 Stunden überall dort genutzt werden, wo die Landesverordnung einen aktuellen negativen Test verlangt. Das dürfte Tausenden stundenlanges Warten in der Kälte ersparen.

Verstärkung durch die Bundeswehr

Weil das Gesundheitsamt der Region seit Monaten „am absoluten Limit arbeitet“, hat Krach eine Verstärkung durch die Bundeswehr angefordert. „Ich bin optimistisch, dass diese Hilfe zeitnah da ist“, sagt er. Er habe auch die Hoffnung, dass die Inzidenzen in den kommenden Wochen wieder etwas sinken. Trotzdem sollte man auf die Impfpflicht nicht verzichten. „Sonst reden wir auch noch über eine fünfte oder sechste Welle.“

Von Vera König