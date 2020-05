Großbaustelle: Staus und Behinderungen auf den Umleitungsstrecken

Hannover

Wie erwartet kommt es wegen der 88-stündigen Großbaustelle auf der A 2 zwischen Kreuz Buchholz und der Anschlussstelle Bothfeld aktuell zu erheblichen Behinderungen auf den Umleitungsstrecken. Wegen der Sanierung der kompletten Fahrbahn ist der Abschnitt in Richtung Dortmund noch bis Sonntagmittag voll gesperrt.

Pkw-Fahrer müssen am Autobahnkreuz Hannover-Ost über die A 7 in Richtung Süden bis zur Anschlussstelle Anderten und dann über die B 65 bis Bad Nenndorf fahren, wo es dann zurück auf die A 2 geht. Um den Verkehr etwas zu entzerren, sollen Autofahrer aus Richtung Süden, der A 7 noch bis zum Kichhorster Kreuz folgen und dann über die A 37 bis zum Seelhorster Kreuz fahren. Dort stoßen die Umleitungsverkehre auf der B 6 und B 65 bis Bad Nenndorf jedoch wieder aufeinander.

Nadelöhre Ricklinger- und Landwehrkreisel

Folge: Es staut sich. Nadelöhre sind insbesondere der Ricklinger Kreisel und der Landwehrkreisel. Hier wurden die Ampeln abgeschaltet, Polizisten lenken den Verkehr. Dennoch hat sich ein Stau zwischen Landwehrkreisel und Ricklinger Kreisel gebildet. Und es kommt auch in den anderen Richtungen zu Behinderungen. Zeitweise staute es sich auch zwischen Deisterplatz und Ricklinger Kreisel, weil der Verkehr auf der B 6 in Richtung Süden nicht so schnell abfließen konnte. Auch auf der B 65 kam es zwischen Tönniesbergkreisel und Hildesheimer Straße in beiden Richtungen zu stockendem Verkehr. Und zwischen Landwehrkreisel und Hemmingen müssen Autofahrer in beiden Richtungen ebenfalls etwas Geduld mitbringen.

Lkw-Staufalle Mellendorf

Für Lkws, die auf der A 2 in Richtung Dortmund unterwegs sind, gilt eine andere Umleitungsstrecke. Sie sollen über die A 7 bis Mellendorf und von dort über die A 352 zurück auf die A 2 fahren. Doch wegen der Baustelle bei Berkhof ist die A 7 in Richtung Norden für Lastwagen ohnehin eine Staufalle, weswegen es dort in den vergangenen Wochen schon mehrere schwere Unfälle gegeben hat. Aktuell gibt es auf der Lkw-Umleitungsstrecke zwischen Großburgwedel und Mellendorf zwei Kilometer Stau.

Und da der Verkehr auf der A 2 vor der Baustelle auch nicht so schnell abfließt, gibt es dort zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover-Ost laut Verkehrsmanagementzentrale ebenfalls drei Kilometer Stau.

Arbeiten auf A 2 im Zeitplan

Die Arbeiten auf der A 2 liegen jedoch im Zeitplan. Für die Baufirmen zählt auf dem 3,6 Kilometer langen Autobahnstück auch jede Stunde. Was sonst rund sechs Wochen dauert, soll jetzt in nur 88 Stunden fertig sein. Falls die vereinbarte Zeit überschritten wird, werden Vertragsstrafen fällig. 5200 Asphaltmischgut müssen auf der Strecke verbaut werden. Dafür sind gleich drei Mischwerke im Dauereinsatz. Ein viertes steht im Notfall als Reserve bereit.

Sonntag soll der Verkehr spätestens ab 12 Uhr wieder rollen. Die Fahrtrichtung Berlin ist nicht betroffen.

Von Andreas Krasselt