Im Fall „Mathew“ hat sich jetzt doch OB Belit Onay (Grüne) gemeldet. „Ich habe alle Bearbeitungsschritte und zeitlichen Abläufe in unserer Ausländerbehörde noch einmal prüfen lassen. Und kann versichern, dass es seitens der Stadt zu keinerlei Verzögerungen gekommen ist. Im Gegenteil: Die Anliegen wurden sehr zügig bearbeitet“, erklärte der OB. Er hatte zuvor vier Wochen lang nicht auf einen per Mail an ihn gerichteten Hilferuf von Raji Mathew (44) aus Hannover reagiert.

Der Familienvater aus der Südstadt will seine Mutter (74) und seine Nichte (14) nach Hannover holen. In Indien leben sie in sehr schwierigen sozialen Verhältnissen. Die Mutter hat eine Niederlassungserlaubnis für Deutschland und das Sorgerecht für ihr Enkelkind. Laut Mathew hat er die Anträge bereits im August 2019 beim Generalkonsulat gestellt und einen Monat später auch die Ausländerbehörde der Stadt informiert. Das Auswärtige Amt hat der Mutter am 11. März 2020 ein Visum erteilt. Seitdem seien zehn Monate verstrichen, bevor sich die städtische Behörde um das Visum für die 14-Jährige bemüht hätte. In seiner Not hatte er eine Petition an den OB gerichtet.

Stadt weist Verantwortung für die Verzögerung von sich

Die Stadt weist hingegen jegliche Verantwortung für die Verzögerung zurück. „Im März 2020 war die Beantragung eines Visums für die Nichte bei der Stadt Hannover leider kein Thema“, erklärte Sprecher Udo Möller: „Ein Antrag dafür ist bei der Stadt nicht gestellt worden“. Mit der Übermittlung des Formblattantrages am 5. Oktober sei aus der Visumserteilung für das Mädchen hier erst ein Verwaltungsvorgang geworden, die notwendigen Daten und welche Unterlagen in Indien eingereicht worden sind, wurden erst dann bekannt. Einen Monat später habe die Ausländerbehörde von sich aus, ohne dazu verpflichtet zu sein, sogar nach der Urkundenüberprüfung in Bangalore nachgefragt. „Die Verfahrensführung liegt einzig und allein bei der Auslandsvertretung“, sagt Möller.

Aus Sicht der Anwältin von Raji Mathew, Zahra Oubensalh, stellen sich die Dinge komplett anders dar. Die Stadt habe sehr wohl bereits im März 2020 von beiden Visaverfahren gewusst, sagt sie. Laut Mathew liegen der Ausländerbehörde sogar seit September 2019 beide Anträge der Stadt Hannover vor.

Generalkonsulat wartet auf grünes Licht der Ausländerbehörde

„Die Auslandsvertretung wollte bereits im Oktober 2020 beide Visa erteilen“, sagt die Anwältin. Die Verfahren hätten damals kurz vor dem Abschluss gestanden. Dann habe die Ausländerbehörde darauf bestanden, die aufwändige Urkundenüberprüfung mittels eines Vertrauensanwalts vornehmen zu lassen. Im entsprechenden Merkblatt des deutschen Generalkonsulats in Bangalore (Indien) heißt es dazu, dass es im Ermessen der Ausländerbehörde liege, ob ein Überprüfungsverfahren oder ein weniger aufwändiges erforderlich sei.

Anwältin Oubensalh: „Jedenfalls ist es nach wie vor so, dass die Visa seitens des Generalkonsulats erteilt werden würden, sobald die Zustimmung der Ausländerbehörde vorliegt.“ Von der Stadt heißt es hingegen: Wir warten auf Nachricht des Auswärtigen Amtes. Ratspolitiker verschiedener Fraktion haben diese Haltung bereits kritisiert und eine bessere „Willkommenskultur“ angemahnt.

Seit nun eineinhalb Jahren zieht sich „dieses überlange Verfahren“, so Anwältin Oubensalh, nun schon hin. Völlig überflüssiger Weise, wie die Anwältin findet. Im Fall der Einreise hätte die Urkundenüberprüfung (Geburtsurkunde der Nichte und Sorgerechtsentscheidung zugunsten ihrer Oma) ja auch parallel laufen können. Raji Mathew hat bereits eine Verpflichtungserklärung für die Tochter seiner verstorbenen Schwester unterschrieben. Darin erklärt er, dass seine Nichte die Sozialsysteme in Deutschland nicht belasten werde.

