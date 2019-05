Hannover

„Wir sind Verkehrswende“ – unter diesem Motto haben am Sonntag rund 1200 Menschen aus der Region an einer Fahrradsternfahrt teilgenommen. Die ersten Radfahrer starteten gegen 10 Uhr in ihren Kommunen, um sternenförmig zum Georgsplatz zu fahren. Vorne weg in diesem Jahr die Lastenparade. Die Musiker der Band Brazzo Brazzone saßen in den Transporträdern und begleiteten die Gruppe mit ihren Instrumenten.

Die Veranstaltung war auch der Startschuss für das Stadtradeln 2019. Das Ziel der Organsiatoren ist so simpel wie einleuchtend: den Spaß am Radfahren zu vermitteln. „Wir wollen mehr Menschen für das Radfahren motivieren und hoffen, dass viele davon auch nach dem Stadtradeln weiter mit dem Fahrrad fahren“, sagt Belinda Schenkling vom Umweltzentrum Hannover, welches die Veranstaltung mit dem ADFC organisiert.

Gibt es den vierten Sieg in Folge?

Im vergangenen Jahr kamen mehr als zwei Millionen Kilometer zusammen. Damit holte sich die Region Hannover den dritten Sieg in Folge. In diesem Jahr „wollen wir natürlich wieder gewinnen“, sagt Schenkling.

Pedelecs und Co. zum Ausprobieren

Zeitgleich fand auf dem Opernplatz die Erlebnisausstellung „StadtMensch&FahrRad“ statt. Besucher konnten Liegeräder, Pedelecs und Lastenräder austesten. Der neunjährige Lucas wagtet sich sogar in den Fahrradparcour der Niedersächsischen Verkehrswacht. „Der Slalom war sehr einfach, dafür konnte ich die Station mit einhändigem Fahren nicht so gut.“ Das musste er auch nicht,und er strahlte trotzdem. „Es hat viel Spaß gemacht.“

Für besonders viel Aufsehen sorgte das Cruiser-Bike der Unternehmen „Rad Wechsel“ und des „Wheelstore 24“. Das Rad fällt vor allem durch seine extra breiten Reifen auf, aber auch das rot-schwarze Design ist etwas besonderes. „Bei uns wird jedes Rad in Handarbeit angefertigt“, erklärt Hendrik Luczak, Geschäftsführer des Wheelstore. Die E-Räder schaffen es je nach Motorleistung auf Geschwindigkeiten zwischen 25 und 60 Kilometer pro Stunde. Kostenpunkt: Ab 3700 Euro. „Nach oben sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Luczak.

So läuft das Stadtradeln An der bundesweiten Kampagne Stadtradeln kann jede Kommune oder Stadt teilnehmen – in Hannover bilden die 21 Kommunen der Region Hannover ein Starterfeld. Jeder Teilnehmer muss einem Team aus mindestens zwei Personen angehören, das kann ein bereits bestehendes oder ein neues Team sein. Anschließend werden alle Kilometer – entweder über einen Erfassungsbogen oder über die App „ Stadtradeln“ – gezählt. Die Aktion läuft bis zum 8. Juni gefahren. Im vergangenen Jahr waren es 9579 Teilnehmer, die zusammen rund 2,2 Millionen Kilometer gefahren sind. Weitere Infos unter www.stadtradeln.de

Von Cecelia Spohn