Herzkrankheiten bringen sehr vielen Menschen den Tod. In Hannover ist Cardio Pharmaceuticals angetreten, das zu verhindern, ja gar schwache Herzen zu heilen oder Fehlfunktionen vorzubeugen. Dafür hat das Start-up jetzt sehr viel Geld von Investoren erhalten. Und will nun an einem neuen Standort durchstarten – die Marktreife des ersten Medikaments ist in Sicht.