Hannover: Stalker muss lebenslang ins Gefängnis

Hannover

Patrick S. (35) ist am Donnerstag im Landgericht Hannover zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Shwurgerichtskammer verhängte darüber hinaus auch noch die besondere Schwere der Schuld. Somit kann der Mörder von Sophie (23) aus der Südstadt nicht vorzeitig nach etwa 17 Jahren aus der Haft entlassen werden.

In seiner mehr als einstündigen Urteilsbegründung zeichnete Richter Stefan Joseph das Bild eines „planvoll und durchdachten Mordes“. Am 11. Januar 2020 hatte der Angeklagte die junge Frau in der Meterstraße erstochen. Der Täter habe gewartet, bis das Opfer auf Toilette ging. „Damit befand sich das Opfer in einer arg- und wehrlosen Situation“, so der Richter. Dann sei S. mit gezückten Messer in das enge Bad gegangen und habe sie brutal erstochen.

Eine geplante Tat

Bis zum Betreten des Badezimmers sei alles so vom Angeklagten geplant gewesen. Er hatte in schwarzer Kampfmontur den Tatort betreten. Er wollte danach unerkannt entkommen. Patrick S. hatte sogar eine Schutzbrille auf, um sich vor dem Pfefferspray zu schützen. Womit er nicht gerechnet habe: Trotz Pfefferspray und körperlicher Unterlegenheit habe sich die junge Frau gewehrt.

Dem Mord aus Heimtücke und Rache war ein mehr als zwei Jahre langes Stalking vorausgegangen. Hinter der „netten, freundlichen Fassade“ des Dauerstudenten habe sich auch eine heimliche Seite befunden. Der Richter sprach von einem „übergriffigem, grenzverletztendem Verhalten gegenüber Frauen“.

Sophie wollte ihrem Stalker entkommen

Sophie und Patrick S. kannten sich aus Dessau (Sachsen-Anhalt). Spätestens im Sommer 2018 sie dem Angeklagtem klar gewesen, dass sie ihn erhören werde. Die empfundene Ablehnung sei in Hass und Rache umgeschlagen. Der Angeklagte stalkte die junge Frau online, packte GPS-Tracker unter das Auto ihrer Mutter und ihres Freundes. Und er machte sie online fertig. Schrieb Fake-Briefe an ihren Freund, dass sie Beziehungen zu anderen Männer habe. „Wie perfide muss man sein, um so etwas zu tun“, meinte Richter Joseph.

Der Auslöser für die sorgsam geplante Tat sei gewesen, dass Sophie vor dem ihr unbekannten Stalker nach Wien ziehen wollte. Sie hatte dort eine Anstellung als Stewardess. „Es wäre dann schwieriger für Sie gewesen, die junge Frau zu finden“, sagte der Richter.

Patrick S. verfolgt die Verhandlung tief gebeugt. Sein Körper schüttelt sich, so als ob er von Weinkrämpfen gepeinigt wird. Gelegentlich schüttelt er den Kopf. Vor Gericht hatte er geschwiegen.

Wie planvoll er bei der Tat vorgegangen ist, belegt ein Beispiel. Einen Tag vor dem Mord war er in die Wohnung des Opfers eingedrungen. Er wartete einen Tag und eine Nacht auf Sophie. In dieser Zeit schrieb er eine SMS an seine Mutter: „Mach Dir keine Sorgen. Ich verspäte mich.“ Richter Joseph meinte an die Adresse der Verteidiger: „Ich empfand es als verstörend, dass einer der Anwälte bei der Aussage der Mutter von Sophie eingeschlafen ist.“

Von Thomas Nagel