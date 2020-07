Hannover: Stalker gesteht Mord an Stewardess

Hannover

Patrick S. (35) hat den Mord an der attraktiven Stewardess (23) in der Meterstraße ( Südstadt) gestanden. Allerdings hält der Angeklagte immer noch an seinem Schweigen vor der Schwurgerichtskammer fest. Das Geständnis legte der Kaufmann mit Bachelor-Abschluss gegenüber dem psychiatrischen Sachverständigen Tobias Bellin ab.

Der Psychiater teilte dem Gericht am Donnerstag mit: „Wir haben vier Gespräche geführt. Er hat seine Täterschaft zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt.“ Der Angeklagte habe mit tiefen, inneren Schuldgefühlen auf den Mord reagiert.

Anzeige

Opfer wollte vor dem Mörder fliehen

Am 11. Januar 2020 war der Mann aus Dessau in die Wohnung seines Opfers eingebrochen. Mit Messer, Elektroschocker und Pfefferspray traktierte er sein Opfer. Motiv: Liebeswahn. Seit Dezember 2017 hatte der Angeklagte sein Opfer gestalkt. Fake-Fotos im Internet, nächtliche Anrufe, Observationen in Hannover. Die junge Frau hatte ihre Wohnung in Hannover schon gekündigt. Sie wollte vor dem Stalker in einen neuen Job nach Österreich fliehen. Die beiden waren nie ein Paar, die junge Frau wollte nur Freundschaft. Als S. zu aufdringlich wurde, brach sie 2018 den Kontakt ab. Er verfolgte sein Opfer weiter.

Weitere NP+ Artikel

So wie es aussieht, weiß der Angeklagte selbst nicht, was ihn zu dieser Wahnsinnstat trieb. „Es ist schwierig, zu seinem inneren Erleben vorzudringen“, erklärte Psychiater Bellin. In den Gesprächen sei es nicht um die Täterschaft gegangen, sondern um die Beweggründe für die Tat. Mehr als 13 Stunden Gespräche, ohne ein klares Bild für das Tatmotiv. Erstaunlich.

Angeklagter vermindert schuldfähig?

An sich ist der Fall also klar. Es kann nur noch um eine eventuelle verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten gehen. Umso unerklärlicher ist das Verhalten des Verteidigers Sven Tamoschus. Er verweigert bislang jegliche Kooperation mit dem Gericht. Er lässt seinen Mandanten vor Gericht schweigen. Gleichzeitig darf S. offen mit dem Psychiater über die Tat reden.

Der Anwalt aus Dessau-Roßlau wollte am Donnerstag erreichen, dass sein Mandant neben ihm sitzen dürfe. „Ich muss seine Reaktionen beobachten können“, erklärte Tamoschus. Richter Stefan Joseph erklärte, dass Sicherheitsbedenken dagegen sprechen. Außerdem könne der Anwalt die Reaktionen seines Mandanten auch nicht beobachten, wenn sie nebeneinander sitzen. Trotzdem folgte der förmliche Antrag des Anwalts, also das klassische Verhalten einer Konflikt-Verteidigung. Das Gericht wies den Antrag ab. Auch bei der Preisgabe von Inhalten einer Drop-Box des Angeklagten mauert Tamoschus. Der Prozess ist noch bis zum 20. Oktober terminiert.

Von Thomas Nagel