Die Ständehausstraße (Mitte) ist ab Montag, dem 12. Oktober, bis voraussichtlich 23. Oktober für den Durchgangsverkehr gesperrt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Grund sind Schäden in der Fahrbahn zwischen der Zufahrt zur Anlieferzone Kröpcke und der Georgstraße, die behoben werden.

Eine Umfahrung der Oper ist für diesen Zeitraum nicht möglich. Der Verkehr wird über die Theaterstraße und die Luisenstraße umgeleitet. Die Georgstraße ist bis zur Ständehausstraße als Sackgasse in beiden Richtungen befahrbar, der Lieferverkehr kann die Fußgängerzonen am Kröpcke erreichen. Die Zufahrt zur Opernhaustiefgarage und zur Lieferzone in die Passerelle ist sichergestellt.

Busse und Taxen halten nicht am Kröpcke

Die Taxenstände in der Ständehausstraße fallen während der Sanierung weg. Der Bus der Linie 100 Richtung Stadion fährt über die Prinzenstraße direkt zum Aegidientorplatz. Die Haltestelle am Kröpcke entfällt.

