Städtische Häfen: Gewinne im Jahr 2019, aber Sorge vor 2020

„Wir sind ein gut aufgestelltes regionales Logistikunternehmen, alle Teile haben vergangenes Jahr funktioniert, es war ein gutes, durchschnittliches Geschäftsjahr“, so Jörg Ohm, Chef der Hannover Hafen GmbH. Dem zuständigen Betriebsausschuss berichtete er am Montag einen Jahresgewinn 2019 in Höhe von gut 742. 000 Euro, die dem städtischen Haushalt zufließen. Und dies in einem insgesamt schwierigen Jahr, da sich einerseits die Energiewende unmittelbar in den gesunkenen Transport- und Umschlagszahlen bei Kohle und Mineralölen niedergeschlagen habe. Zudem sei der Logistikstandort in Wunstorf mit etwa 11.000 Containerumschlägen zugunsten des Standorts Jade Weser Port aufgegeben worden.

Schwarze Zahlen für 2019, doch auf das laufende Geschäftsjahr wirft die Corona-Krise auch bei den Städtischen Häfen bereits ihren großen Schatten: „Momentan gehe ich davon aus, dass wir über alle Geschäftsfelder hinweg zusammen ein Minus von etwa einer Millionen Euro haben werden“, sagte Ohm weiter. Allein im Mai habe man ein Minus von 250.000 Euro erwirtschaftet mangels Aufträgen. Hauptgrund seien Auftragsrückgänge durch VW gewesen. Das Minus beim Eisenbahnverkehr betrage aktuell 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, beim Wasserverkehr seien es sogar 80 Prozent Rückgang. Nur bei den Mieteinnahmen bei den Immobilien liege man auf dem Niveau von 2019.

Unternehmensgruppe hat eine hohe Liquidität

Angst um ihren Job bräuchten die 90 Angestellten indes nicht zu haben, die Städtischen Häfen besäßen eine hohe Liquidität. Kredite, um die Corona-Krise zu überstehen, bräuchte man nicht, auch nicht von der Stadt Hannover, so Chef Jörn Ohm. Die Unternehmensgruppe „Hafen Hannover“ besteht aus dem Eigenbetrieb Städtische Häfen Hannover (Standorte Lindener Hafen und Nordhafen) und den Beteiligungsgesellschaften des Unternehmens, der Hafen Hannover GmbH (Standort Brink) und der Misburger Hafengesellschaft mbH (Standort Misburg).

