Hannover

Wegen des lange guten Wetters im September war die Saison noch einmal in die Verlängerung gegangen. Am Freitag hat die Stadt allerdings mit dem Lister Bad auch ihr letztes Freibad dicht gemacht. Dafür öffnet am Montag (28. September) das Nord-Ost-Bad an der Podbielskistraße. Auch dort gelten strenge Auflagen wegen der Corona-Pandemie.

Gleichzeitig dürfen sich lediglich 40 Personen im Nord-Ost-Bad aufhalten. Damit dennoch möglichst viele die Gelegenheit haben, in dem Hallenbad zu schwimmen, lassen sich unter www.reservierung-baeder-hannover.de jeweils nur Zeitfenster von zwei Stunden buchen. In diesem Zeitraum müssen auch das Duschen sowie Aus- und Ankleiden erfolgen. Die Sauna im Nord-Ost-Bad dürfen maximal 20 Personen gleichzeitig besuchen.

Anzeige

Strenge Obergrenzen in allen Bädern

Bereits am 14. September haben das Stadionbad, das Vahrenwalder Bad und das Stöckener Bad geöffnet. Im großen Stadionbad sind maximal 80 Personen zugelassen, das Vahrenwalder Bad und Stöckener Bad dürfen 35 Personen besuchen. Um den vorgeschriebenen Hygiene-Abstand einhalten zu können, sind in allen Bädern ein Großteil der Duschen und Spinde in den Umkleiden gesperrt. Bis zum Betreten der Umkleide ist das Tragen einer Maske Pflicht. Im Annabad läuft die Nachsaison noch bis zum 4. Oktober.

Von Christian Bohnenkamp