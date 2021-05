Hannover

Die von der Stadt betriebenen Alten- und Pflegeeinrichtungen haben das vergangene Jahr mit einem deutlich besseren Ergebnis abgeschlossen als zunächst prognostiziert worden war. Für das Jahr 2020 hatte die Verwaltung als Zielvorgabe ein negatives Jahresergebnis von maximal 1,4 Millionen Euro als Defizitobergrenze ausgegeben – herausgekommen ist ein Minus von gut 630.000 Euro. Hauptgründe waren gute Pflegesätze, die 2020 ausgehandelt worden waren, und Folgen der Corona-Pandemie. So fielen wegen des Betretungsverbotes der Einrichtungen für Außenstehende Sanierungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen aus. Die werden nun aber nachgeholt, so die Stadt am Montag im Sozialausschuss.

Die Landeshauptstadt betreibt insgesamt sieben Alten- und Pflegeeinrichtungen in eigener Trägerschaft: das Herta-Meyer-Haus (Herrenhausen), das Pflegezentrum Heinemanhof (Kirchrode), das Willy-Platz Heim und das Klaus-Bahlsen-Haus (beide in Bothfeld) sowie das Margot-Engelke-Zentrum (zwei Einrichtungen in der Südstadt). In Langenhagen gibt es noch das Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark.

Idee eines Besucherzimmers vom Gesundheitsamt genehmigt

2020 hat, wie in allen anderen Pflegeeinrichtungen, die Corona-Pandemie in den städtischen Alten- und Pflegezentren ebenfalls eine übergeordnete Rolle gespielt. Die Betriebe haben etwa in der Phase des strikten Besuchsverbots zusätzlich Besucherzimmer für jede Einrichtung eingerichtet, um Besuche von Angehörigen, Partnern oder Freunden auch während der Pandemie zu ermöglichen. Dieses Besuchsmodell wurde dabei als erstes seiner Art vom Gesundheitsamt der Region Hannover genehmigt, so die Stadtverwaltung. Und: Wie alle Pflegeeinrichtungen mussten auch die städtischen Betriebe 2020 einen Aufnahmestopp verhängen.

Die ausgefallenen Erträge seien durch den Corona-Rettungsschirm zum überwiegenden Teil gedeckt worden, so die Stadt weiter. Aufgrund der im Vergleich zum Vorjahr geringeren Belegung der Einrichtungen sei insgesamt mehr Personal vorgehalten worden als eigentlich notwendig gewesen war. Aber auch hier habe der Corona-Rettungsschirm die Stadt finanziell geholfen. Insgesamt lag die Auslastung der Bewohnerplätze beziehungsweise Pflegebetten im Jahresdurchschnitt bei gut 94 Prozent, die geringste Belegung hatte es im Juni und im Dezember 2020 mit knapp 88 Prozent Auslastung gegeben. Im Juni sei der vorangegangene bundesweite Belegungsstopp dafür verantwortlich, im Dezember waren es die Auswirkungen des Infektionsgeschehens und der damit einhergehende individuelle Belegungsstopp. Zum Vergleich: Die Auslastung 2019 betrug 97,53 Prozent – und damit um 3,26 Prozent höher als 2020.

Weniger Kosten für Lebensmittel und Wirtschaftsbedarfe

Trotz der deutlich schlechteren Auslastung aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Alten-und Pflegeheime ein um 200.000 Euro höheres Ertragsergebnis erzielen – ein Resultat des sehr guten Verhandlungsergebnis der Pflegesatzverhandlungen im Jahr 2020, heißt es bei der Stadtverwaltung dazu. Auch an den Erträgen aus Zusatzleistungen ließe sich das Verhandlungsergebnis ablesen. Bei den Umsatzerlösen habe es sich als vorteilhaft erwiesen, dass es einen Pflegeausbildungsfonds gibt, der vergangenes Jahr in der Pflege eingerichtet worden sei.

Ein weiteres Ergebnis der Pandemie sei gewesen, dass zwar der Aufwand vor allem für Hygienematerialien höher gewesen sei, im Gegenzug der Kostenaufwand für Lebensmittel und Wirtschaftsbedarfe wie Reinigungs-und Desinfektionsmittel sowie Wäschereinigung gesunken seien durch die geringere Belegung. Die Stadt geht davon aus, dass sich das Betriebsergebnis in den Folgejahren wieder verschlechtern wird, wenn Corona überwunden ist.

Von Andreas Voigt