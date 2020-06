HANNOVER

Der Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld steht vor einer schulpolitischen Weiterentwicklung: Die 12. Gesamtschule, für die lange nach einem Standort gesucht wurde, soll nach Vorstellung der Schulverwaltung in Buchholz gebaut werden. Ein Vorschlag, der bei Schulpolitkern nicht auf Widerstand stößt. Und: Wegen der steigenden Schülerzahlen soll Buchholz-Kleefeld eine zweite Grundschule erhalten – am Standort Nackenberger Straße. Im Schulausschuss am Mittwoch hat die Schulverwaltung diese Pläne vorgestestellt und konkretisiert, nachdem sie Anfang des Jahres schon erste Ideen vorgestellt hatte.

Die Schulverwaltung hatte die Politik jüngst darüber informiert, dass die geplante zwölfte IGS in Kleefeld unweit der Grundschule Buchholz-Kleefeld II an der Nackenberger Straße errichtet werden könnte. Die Stadt prüft, ob sich das städtische Grundstück für eine sechszügige IGS eignet, die von der fünften bis zur zehnten Klasse reicht. In der Nähe befinden sich auch die Leinetalschulen, eine Realschule und ein Gymnasium in privater Trägerschaft. Für den Standort in Kleefeld spricht aus Sicht der Stadt, dass er gut mit Bus und Bahn erreichbar ist und dass sich die IGS und die Grundschule das Außengelände und eine Mensa teilen könnten. Starten soll die oll die zwölfte IGS im Sommer 2024.

Grundschule an der Nackenberger Straße wird dreizügig

Ebenfalls weiter gekommen ist die Stadt bei der Schulversorgung der Grundschüler im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld. Die Kinder der Grundschule Buchholz-Kleefeld II am derzeitigen Standort Nackenberger Straße werden mit Fertigstellung der neuen Grundschule am Standort Paracelsusweg zum Schuljahr 2022/23 dorthin umziehen, sodass der Standort Nackenberger Straße hierdurch frei wird. Damit verbunden ist dann die Bildung eines neuen Einzugsgebietes der Grundschule Buchholz Kleefeld II – es umfasst sowohl die Baugebiete Oststadtkrankenhaus und In den Sieben Stücken und soll die Grundschulen Mühlenweg und Pestalozzischule entlasten.

Wie die Stadt im aktuellen Kommunalen Entwicklungsplan 2020 darlegt, werden sich die Schüler der Grundschule Buchholz Kleefeld II nicht auf die umliegenden Schulen verteilen lassen, da sie prognostisch ihre Kapazitäten überschreiten. Betroffen davon wären die Grundschulen Im Kleefelde, Lüneburger Damm und Groß-Buchholzer-Kirchweg. Die Verwaltung plant daher, den Schulstandort Nackenberger Straße als zusätzlichen Grundschulstandort für eine dreizügige Ganztagsschule im Stadtbezirk Buchholz-Kleefeld zu erhalten.

Stadt teilt Schulgrenzbezirke in Bothfeld neu ein

Mit Domino-Effekt: Die Neugründung dieser Schule, hochwachsend mit dem Schuljahr 2022/23, hat damit auch die Bildung eines eigenen Schuleinzugsbereichs zur Folge. Weiterhin ergibt sich die Möglichkeit auch die Einzugsbereiche der umliegenden Grundschulen zu verändern und diese wieder in ihre definierte Zügigkeit zurück zu führen. Die geplanten Änderungen der Schuleinzugsgebiete sowohl für den Standort Paracelsusweg als auch für den Standort Nackenberger Straße will die Stadt den Schulleitungen noch vorstellen und eventuelle Bedenken und Anregungen mit aufgegriffen. Danach dann geht der Vorschlag in die politischen Beratungen in den Stadtbezirken Buchholz-Kleefeld und Misburg-Anderten. Das soll dann nach der politischen Sommerpause passieren.

Von Andreas Voigt