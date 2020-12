Hannover

Hannovers Aktivitäten bei Tagungen und Veranstaltungen sollen ab 2021 von einem Tourismusbüro aus geleitet werden. Seine Hauptaufgabe: Kongresse, Veranstaltungen und Events in die Region Hannover zu holen, von denen die regionale Gastronomie und Hotellerie, aber auch das Veranstaltungsgewerbe und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga profitieren. Über drei Jahre soll dieses Büro zusammen 300.000 Euro Anschubfinanzierung bekommen, hat der Finanzausschuss der Region Hannover jetzt beschlossen. Danach müssten andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden.

Das Kongress- und Veranstaltungsbüro soll der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) von Hans Nolte angegliedert werden. Die Regionspolitiker von SPD und CDU, von denen der Entwurf stammt, sehen einen raschen Handlungsbedarf, die touristischen Aktivitäten nach der Corona-Pandemie zielführend wieder hochzufahren. Nach einem kontinuierlichen Anstieg der Übernachtungszahlen für die gesamte Region auf mehr als vier Millionen im Jahr 2019 mussten im März 2020 nach coronabedingter Absage von 23 Messen und weiterer Events mit überregionaler Strahlkraft wie Maschseefest oder Feuerwerkswettbewerb für mehrere Monate alle touristischen Angebote eingestellt werden, so die Politiker. Bereits vorgenommene Buchungen und Reservierungen habe die HMTG zudem rückabwickeln müssen.

Tourismusstudie: Nur 20 Prozent sind Stadttouristen

„Damit sind etliche der 14.000 Arbeitsplätze im Hotel- und Gaststättengewerbe massiv gefährdet“, heißt es in der beschlossenen Vorlage. Seit Sommer 2020 werde durch – vor allem digitale – Marketingaktivitäten der Tourismusstandort Hannover wieder beworben, allerdings könne dadurch das Messegeschäft nicht wiederbelebt werden: „Eine Kompensation kann nur durch touristische Angebote erreicht werden.“ Andere Städte wie Hamburg oder Berlin haben bereits so ein Büro, HMTG-Chef Hans Nolte hält das auch für Hannover sinnvoll. Die Wertschöpfung für das regionale Gewerbe aus den Übernachtungen beträgt nach seinen Angaben jährlich etwa etwa 2,6 Milliarden Euro. „Da haben wir nach Corona einiges aufzuholen.“

Nach einer Tourismusstudie, die von der Wirtschaftsförderung der Region in Auftrag gegeben und im Wirtschaftsausschuss Ende November erstmals vorgestellt wurde, sollte sich Hannover in der Tat noch mehr als bisher um touristische Angebote wie Musicals oder Konzerte bemühen. Demnach sind 80 Prozent der Übernachtungsgäste Geschäftsreisende, die in der Vergangenheit wegen der Messen nach Hannover gekommen sind. Nur 20 Prozent sind Stadttouristen –laut Studie der privaten Hochschule iubh aus der Südstadt.

Stadtpolitik zweifelt an Image Hannovers als Messestadt

Vor dem Hintergrund, dass sich die kränkelnde Messe AG wandeln wird und muss, ein Alarmsignal. Bei Hannovers Ratspolitikern herrscht inzwischen die Auffassung, dass es Messen in Hannover in altbekannter Form nach Corona nicht mehr geben werde. „Ist das Image Hannovers als Messestadt auf Dauer tragfähig? Eher nicht, denn die Veranstaltungen werden sich ändern“, sagte FDP-Ratsherr Patrick Döring am Freitag im Wirtschaftsausschuss der Stadt im Zusammenhang mit einer Debatte um die Corona-Aktivitäten der Stadt Hannover. Hybride Veranstaltungen mit Online-und Präsenzterminen würden dazu führen, dass Hannover nicht mehr so viele Hotels benötige.

Hannovers Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette sagte, die Stadt mache sich bereits Gedanken, wie man sich beim Thema Messe in Zukunft aufstelle. „Die Messe als große Veranstaltung: Trägt das noch in Zukunft oder müssen andere Konzepte umgesetzt werden, an denen auch die Stadt Hannover partizipiert?“ Die Frage nach der Transformation der Messe habe sich ja schon länger angedeutet. „Wir müssen nun Bereiche definieren, in denen wir Einfluss nehmen können“, so die Grünen-Wirtschaftsexpertin Elisabeth Clausen-Muradian.

Andreas Voigt