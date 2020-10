Hannover: Stadtplakette geht an vier Frauen

Hannover

Vier Frauen werden in diesem Jahr mit der Stadtplakette ausgezeichnet. Der Verwaltungsausschuss hat am Donnerstag beschlossen, für Verdienste um die Landeshauptstadt Hannover Régine Aniambossou, Rita Girschikofsky, Ruth Gröne und Almut Maldfeld zu ehren. Die zweithöchste Auszeichnung nach der Ehrenbürgerschaft geht erstmals in der Geschichte der seit 1959 vergebenen Stadtplakette ausschließlich an Frauen.

Régine Aniambossou ist Vorstandsmitglied von baobab – zusammensein und setzt sich für eine emanzipatorische Teilhabepolitik in Hannover ein. Dieser Verein hat sich von einem Projekt im Bereich der Gesundheitsprävention immer stärker zu einem Netzwerk für Gesundheit und Teilhabe für die afrikanischen Communities in Niedersachsen und Bremen entwickelt.

Dank an Girschikofsky

Rita Girschikofsky ist durch ihren Einsatz und ihr Engagement für die Leichtathletik weit über die Stadtgrenzen Hannovers bekannt. Sie war Präsidentin des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes und ist seit 2004 Vorsitzende des Stadtsportbundes der Landeshauptstadt Hannover.

Ruth Gröne engagiert sich seit rund 40 Jahren im Bereich der Gedenkstätten- und Erinnerungsarbeit und setzt sich als Zeitzeugin für eine lebendige Erinnerungskultur in Hannover ein.

Anerkennung für Maldfeld

Almut Maldfeld erhält die Auszeichnung stellvertretend für das Freiwilligenzentrum Hannover, das sich seit der Gründung als Kontakt- und Informationsstelle für das Ehrenamt versteht. Maldfeld engagiert sich als Geschäftsführerin für ehrenamtliches Engagement und die Stärkung demokratischer Teilhabe in Hannover.

Die Verleihung der Stadtplakette ist für den 19. November 2020 im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) geplant.

Von Vera König