Nach fast vier Jahren eröffnet die älteste öffentliche Sauna Deutschlands wieder. Die Stadtparksauna in Kleefeld empfängt am Dienstag, 16. November, wieder Gäste. Im Dezember 2017 war das Gebäude abgebrannt. Ein Einbrecher hatte Feuer gelegt, um seine Spuren zu verwischen. „Es hat sehr lange gedauert, aber jetzt schauen wir nach vorne“, sagte Geschäftsführer David Mastbaum am Montag. Der Ausbruch der Pandemie habe dafür gesorgt, dass der Eröffnungstermin immer wieder verschoben werden musste. Zuvor hatte die Stadt Hannover viel Zeit gebraucht, um die nötigen Entscheidungen zu treffen.

Das Fachwerkhaus, in dem die Sauna untergebracht ist, wurde 1933 für eine Gartenschau im Stadtpark zunächst als Bauernschänke gebaut und zehn Jahre später zur ersten öffentlichen Sauna Deutschlands umgestaltet. Frontsoldaten sollten sich im Schwitzbad vom Krieg erholen.

Ende 2020 hatte das städtische Immobilienmanagement das sanierte Gebäude an die Stadtpark Sauna Hannover GmbH übergeben. Nun erwartet die Besucher ein rundum modernisierter Betrieb in einer historischen Gebäudefassade. Technisch auf dem neuesten Stand mit ausgebautem Ruheraum und eine grundsanierte Außensauna. Das große Stadtpark-Areal macht die Sauna zu einer kleinen Oase im Herzen der Großstadt.

Der Wiederaufbau kostete rund eine Million Euro. Davon trug die Brandschutzversicherung 150.000 Euro. Während der Arbeiten waren Probleme aufgetaucht. So musste die Entwässerungsleitung erneuert werden. Nach dem Brand musste das Gebäude teilweise dekontaminiert und abgerissen werden. Anschließend wurde die Fachwerkfassade wieder hergestellt. Ferner musste das Dach neu gedeckt, die Haus- und Saunatechnik installiert, Außenpool sowie technische Anlagen für die Wasserhygiene saniert werden.

Von Thomas Nagel