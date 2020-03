Milliarden für die Abwasserentsorgung – steigen die Gebühren?

HANNOVER

„Zukunftsperspektiven für die Stadtentwässerung Hannover“ heißt ein Strategiepapier, das Investitionen in Klärwerke, Digitalisierung von Arbeitsprozessen, Ausbesserung der Abwasserableitungen, in den Fuhrpark und in Betriebsbauten bis 2035 in Höhe von gut 1,4 Milliarden Euro vorsieht. Mit einer Reserve und allgemeinen Kostensteigerungen geht Matthias Görn, der Betriebsleiter der hannoverschen Stadtentwässerung, sogar von zwei Milliarden Euro aus.

Diese Summe nannte er am Montag in der Sitzung des Betriebsausschusses für Stadtentwässerung und stellte die Zukunftsplanungen in ersten Zügen vor. „Es ist nur eine grobe Rahmenplanung. Das, was wir machen, ist nicht in drei bis vier Jahren abzuarbeiten und kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf das Jahr genau geplant werden“, schickte Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette voraus. Es seien Schätzkosten, so Matthias Görn weiter, für die insgesamt 110 Investitionsprojekte. „Das sind Ersatzinvestitionen, die in den nächsten 15 Jahren anstehen.“ Darüber, ob diese Ausgaben eine Gebührenerhöhung nach sich ziehen, blieb die Stadt am Montag im Vagen. „Bis 2021 sind die Gebühren konstant, danach werden sie wohl steigen. In welcher Höhe, wissen wir heute aber nicht“, so der Betriebsleiter.

Stadt entsorgt Abwasser für 750.000 Bürger in Stadt und Umland

Die Höhe der Summe, die die Stadt in ihre Entwässerung stecken musst, erklärt sich mit der Größe der Anlage – die gehört zu der fünftgrößten ihrer Art in Deutschland und versorgt 750.000 Menschen auch in Umlandgemeinden wie Garbsen, Seelze, Gehrden, Ronnenberg, Hemmingen und Laatzen. Mit gut 2500 Kilometern Länge hat Hannover so das drittlängste Kanalnetz in Deutschland. Das Anlagevermögen beläuft sich auf knapp 800 Millionen Euro, die Umsatzerlöse 2018 lagen bei 103 Millionen Euro.

ZUKUNFTSSICHERUNG: Das Kanalnetz muss auf 457 Kilometern Länge saniert werden. Das dauert voraussichtlich 18 Jahre, hat der Betriebsleiter der Stadtentwässerung am Montag im Rathaus prognostiziert. Quelle: Hottmann

Die Stadtentwässerung unterhält zwei Klärwerke, eins in Herrenhausen, eins in Gümmerwald (Stadt Seelze), zusammen plant die Stadt dort 40 Projekte, der Neubau der Schlammbehandlung in Herrenhausen schlägt mit 190 Millionen Euro zu Buche, die Einführung einer vierten Klärstufe zur Verbesserung der Wasserqualität – ebenfalls in Herrenhausen –mit weiteren 100 Millionen Euro. Ob in dieser vierten Stufe Medizinstoffe (Wirkstoffe von Arzneimitteln oder Kosmetika etwa) oder Mikroplastik herausgefiltert werde, stehe noch nicht fest, so Sabine Tegtmeyer-Dette. „Wir sind da noch im Ungefähren.“ Bei den Kosten wird die Stadt hingegen konkreter – allein gut 551 Millionen Euro sind in den nächsten 15 Jahren an Ausgaben in beiden Klärwerken vorgesehen.

Kanalnetz muss auf 457 Kilometern ausgebessert werden

Beim Kanalnetz steht die Stadtentwässerung vor dem Problem, dass ein Großteil aus den 1950er und 1960er Jahren besteht und das Material der Rohre nicht die beste Qualität haben: „Die Rahmen bröseln uns weg“, so der Betriebsleiter. Insgesamt gehe es um 457 Kilometer oder gut 23 Prozent der Kanäle, die man in den kommenden Jahren ausbessern müsse. Die Stadt hat das Kanalnetz in fünf Schadensklassen eingeteilt – bei aktuell 25 Kilometern, die man im Jahr schaffe, bräuchte man für die Ausbesserung 18 Jahre, so Matthias Görn weiter.

Zudem plant die Stadt einen sogenannten Nordsammler für den Bereich nördlich des Mittellandkanals für die Schmutzwasserentwässerung. Vorteil: der Sammler ist wartungs-und störungsarm und verbraucht wenig Energie. 14 Jahre Bauzeit plant die Stadt ein, knapp 24 Kilometer lang ist der Sammler, etwa 50 Prozent der 109 Schmutzwasserpumpwerke können dadurch eingespart werden, die Baukosten beziffert die Stadt auf gut 179 Millionen Euro. Insgesamt geht die Stadtentwässerung von Investitionen ins Kanalnetz von knapp 700 Millionen Euro aus.

Digitalisierung für mehr Bürgerfreundlichkeit

Investieren muss die Stadt auch in die Betriebsbauten im Klärwerk Herrenhausen, in die Bündelung von Werk- und Ausbildungsstätten sowie Sozialräume durch Neubauten, sie bezifferte sie am Montag mit 123 Millionen Euro. In den Betriebshof Sorststraße (Hainholz) geht sie von weiteren Baukosten bis 2028 in Höhe von 50 Millionen Euro aus. Weitere Posten: Für die Digitalisierung von Arbeitsprozessen (mit Hard-und Software, digitales Betriebsführungssystem) im Sinne der Bürgerfreundlichkeit sind knapp 22 Millionen Euro vorgesehen, für die Modernisierung des Fuhrparks (E-Mobilität) weitere neun Millionen Euro. Und für den Ausbau von Gewässern bis 2035 plant die Stadtentwässerung 2,8 Millionen Euro ein.

Einen ausgearbeiteten Prioritätenplan hat die Stadtentwässerung noch nicht, für Betriebsleiter Matthias Görn steht aber fest, dass die Digitalisierung für mehr Bürgerservice nicht 15 Jahre dauern könne: „Ende März stellen wir ein erstes Konzept vor, in zwei bis drei Jahren sollte es möglich sein, das Thema vorangetrieben zu haben.“

