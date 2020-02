Hannover: Stadtbibliothek hat steigende Besucherzahlen

Hannover

Die Frage, ob Bibliotheken in Zeiten des Internets überhaupt noch gebraucht werden, kann die Stadtbibliothek mit einem klaren Ja beantworten. Die Nutzerzahlen des vergangenen Jahres sprechen eine deutliche Sprache.

Die Zahl der Besuche stieg, nachdem sie im Vorjahr leicht eingeknickt war, von 1.421.542 auf 1.544.887 in 2019, davon allein 383.171 in der Zentralbibliothek an der Hildesheimer Straße. Doch Steigerungen gab es auch in jeder der 17 Stadtteilbibliotheken, wobei Döhren, die List, Linden und die Oststadt mit jeweils mehr als 100.000 Besuchern am stärksten frequentiert wurden.

Zwar ging die Zahl der eingetragenen Inhaber eines Bibliotheksausweises mit 70.204 um 1,5 Prozent zurück, doch die verbliebenen haben deutlich mehr Medien ausgeliehen. Mit 4.562.655 Entleihungen wurde sogar ein Rekord aufgestellt. Doch mindestens ebenso wichtig ist den Nutzern offenbar der Aufenthalt. Die Zentrale sei mit durchschnittlich 1257 Besuchern pro Tag schon räumlich an ihre Grenzen gestoßen, so Carola Schelle-Wolff, Leiterin der Stadtbibliothek sowie des städtischen Fachbereichs Kultur. Und auch in den vor allem auch stark von Kindern genutzten Stadtteilbibliotheken sei der Besucherandrang deutlich sichtbar.

Es geht auch um soziale Kontakte

„ Wissensvermittlung ist eine Sache“, sagte Schelle-Wolff am Mittwoch bei der Vorstellung der Bilanz, „aber es geht auch ganz stark um Begegnung, um Austausch und soziale Kontakte.“ Häufig würden sich Menschen in der Bibliothek verabreden, um gemeinsam zu arbeiten. Weil sie die Atmosphäre schätzten, weil sie sich nicht ablenken lassen wollten oder weil ihnen zu Hause einfach die Möglichkeit zum Arbeiten fehlten. Oft blieben sie den ganzen Tag.

Zu den Annehmlichkeiten des Hauses gehören natürlich auch die technischen Einrichtungen, insbesondere das kostenlose WLAN, aber auch Computer mit Internetzugang. Die sollen übrigens in diesem Jahr komplett ausgetauscht werden, um auf den technisch aktuellen Stand gebracht zu werden.

Starke Nachfrage nach elektronischen Medien

Überhaupt ist die Nachfrage nach elektronischen Medien über die Jahre stark angewachsen. Sie können bei der Stadtbibliothek online rund um die Uhr auch von zu Hause ausgeliehen werden, ein Besuch der Bibliothek ist dafür nicht nötig. 317.655 solcher Medien wurden 2019 heruntergeladen. Andere Nutzungsformen kommen hinzu: Film- und Musikstreaming, E-Learning-Angebote zum Sprachenlernen und Zeitungsdatenbanken. Besonders nachgefragt wurde Press Reader, insbesondere wegen des großen Angebots internationaler Publikationen. Diese Datenbank wurde mehr als 400.000-mal in Anspruch genommen – bei steigender Tendenz.

„Aber das Buch ist nicht tot“, betonte Schelle-Wolff. Ganz im Gegenteil. „Es lebt weiter, neben anderen Medien.“ So gebe es den erstaunlichen Trend, dass sogar Reiseblogger, von denen man das vermutlich am wenigsten erwarten würde, ihre Berichte auch als Bücher herausgeben. „Beides fließt zusammen“, so die Expertin. „Es gibt adäquate Angebote für unterschiedliche Zielgruppen. Und wir als Bibliothek müssen da am Ball bleiben.“

Informationen über Fake News und Klimawandel

Am Ball bleibt die Stadtbibliothek auch in Bezug auf das aktuelle Themenspektrum. So gibt es eine große Nachfrage zu Informationen über Fake News, etwa wie man falsche von echten Informationen unterscheiden oder wie man sich in populistischen Diskussionen behaupten kann. Hierzu sollen in diesem Jahr spezielle Veranstaltungen angeboten werden.

Auch der Klimawandel beschäftigt die Bibliotheksnutzer, wobei auch nach Ratgeberliteratur gesucht wird. Was kann man selber tun? Wie kann man Plastikmüll vermeiden? Stark nachgefragt waren auch Auseinandersetzungen zum Rechtsradikalismus, zum Islam, zu Kapitalismuskritik, und auch das Thema Feminismus hat wieder an Bedeutung gewonnen.

Unterhaltung liegt klar vorn

Bei den Ausleihen liegt Unterhaltung klar vorn. Bei den Büchern führt Charlotte Links „Die Suche“ mit 463 Ausleihen vor „Muttertag“ von Nele Neuhaus die Statistik an, bei den Sachbüchern für Erwachsene liegt Michele Obamas „Becoming“ (392) vor Stephen Hawkings „Kurze Antworten auf große Fragen“ (321). 398-mal wurden die Bravo-Hits 103 als Musik-CD ausgeliehen, und bei den Spielfilmen konnte das Musical La La Land (544 Ausleihen) die Sternenkrieger aus Solo – A Star Wars Story (525) deutlich schlagen. Am meisten wurde allerdings ein Kinderbuch ausgeliehen: Gregs Tagebuch 12 von Jeff Kinney ging 1177-mal über den Büchereitresen.

Erfreulich sei, dass im Kinder- und Jugendmedienbereich das Interesse an Mathematik und Naturwissenschaften zugenommen habe, betonte Schelle-Wolff. Kompetenzen auch im Bereich der Technik zu fördern, steht ebenfalls auf der Agenda der Stadtbibliothek – übrigens in allen Altersklassen. Mit einem 3-D-Drucker und VR-Brillen zum Ausprobieren geht man auch da mit der Zeit.

Von Andreas Krasselt