Er ist 59 Jahre alt – und ganz schön mutig. Nach jahrzehntelanger Arbeit für die sauerländische Stadt Arnsberg (rund 74.000 Einwohner) lässt sich Thomas Vielhaber auf Hannover ein. Der studierte Raumplaner will hier die Nachfolge von Uwe Bodemann antreten – sofern ihn der Rat am 24. September wählt.

„Ich will richtig einen Endspurt hinlegen“, freut sich Vielhaber. Die Kinder seien aus dem Haus. Er suche jetzt in Hannover eine Wohnung für sich und seine Frau. „Heute habe ich ein paar besichtigt.“ Möglichst innenstadtnah soll das neue Zuhause sein, „damit ich mit dem Rad zur Arbeit fahren kann“. Die Grünen werden das gern hören.

Erst seit kurzem SPD-Mitglied

Das SPD-Parteibuch hat der Bauexperte erst seit Kurzem. In Arnsberg, wo die CDU mit 22 Stimmen die größte Fraktion des Rates stellt, hätte ihn wohl niemand politisch eingeordnet. Quer durch die Kommunalpolitik bekommt Vielhaber Anerkennung für seine Arbeit. „Er hat viel Erfahrung, steckt in den Themen, ist ein großer Netzwerker und menschlich sehr angenehm“, freut sich auch OB Belit Onay auf den Zuwachs in der Dezernentenriege.

Vielhaber bringt einen Elf-Punkte-Plan mit. „Es sind genau die Themen, die ich von zu Hause kenne – in einer anderen Dimension.“ Ganz oben steht auf seiner Agenda die Stärkung der regionalen und landesweiten Bedeutung Hannovers, gefolgt von nachhaltiger Stadtentwicklung und einer Stärkung der City. Die kennt er inzwischen von den vielen Zugfahrten. Den Ernst-August-Platz vorm Hauptbahnhof nimmt er als „repräsentativ“ wahr, sieht woanders aber auch Brüche.

Abgase und Flächenverbrauch reduzieren

Vielhaber will Bauen und Stadtentwicklung mit Blick auf Soziales und Wirtschaft denken. Der Radfahrer denkt nicht daran, Autos aus der City zu verdrängen, gibt aber zu bedenken: „Es gibt Verkehre, die müssen nicht sein.“ Lärm, Abgase und Flächenverbrauch müssten reduziert werden, um Aufenthalts- und Lebensqualität zu verbessern.

Partizipation und Bürgerbeteiligung sind für den wahrscheinlichen neuen Stadtbaurat unverzichtbar – ebenso wie Investitionen auch in die Gebäudesubstanz. Dass er in ein Verwaltungsgebäude ziehen wird, das seit Jahren eingerüstet ist, macht ihm wenig aus. Auch in Arnsberg habe der Bürgermeister entschieden, dass die Sanierung von Schulen und Kitas Priorität habe, erzählt er.

Baukultur als Reichtum sehen

Als „harten Standortfaktor“ bewertet Vielhaber die Baukultur. Er begreift sie als Beitrag zur Identifikation und Bindung der Bürger, als immateriellen Reichtum der Stadt.

Die SPD-Ratsfraktion hat Vielhaber mit seinen Ideen schon für sich eingenommen. Dort stellten sich am Dienstagnachmittag die beiden anderen Kandidaten für die Verwaltungsspitze vor – Sylvia Bruns (Soziales) und Lars Baumann (Personal und Digitalisierung).

Von Vera König