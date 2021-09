Hannover

Wieder einmal knallte es zwischen Straßenbahn und Lkw – mit Folgen. Auf der Wunstorfer Straße (Limmer) stadtauswärts zwischen den Haltestellen Wunstorfer Straße und Harenbergstraße fuhr am Freitag gegen 14.30 Uhr ein Silberpfeil der Linie 10 auf einen parkenden Lkw. Dieser schob in Folge einen Pkw gegen einen anderen Pkw – und dieser traf einen Vater (44) und seine Tochter (3), die dort mit ihrem Fahrrad an der Straße standen.

Der 44-Jährige wurde kurzfristig eingeklemmt und schwer verletzt, die Dreijährige leicht – beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sperrte die Wunstorfer Straße in der Höhe des Unfalls, die Üstra setzte einen Schienenersatzverkehr ein. Die Busse durften im Schritttempo an Verkehrsunfalldienst und Unfallforschung vorbeifahren, die vor Ort den Unfallhergang untersuchten. Um 16.15 Uhr war die Straße noch immer gesperrt.

Nach Zeugenaussagen gab es offensichtlich einmal wieder Probleme mit Gaffern, die Polizei musste die Unfallstelle mit Flatterband absperren.

Von Petra Rückerl