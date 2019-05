Hannover

Es war ein besonderer Tag für Hemmingen, das machte Bürgermeister Claus-Dieter Schacht-Gaida (64) mehr als deutlich. „Die beachtliche Anzahl an Menschen, die sich hier heute versammelt haben, ist angemessen für diesen Anlass“, sagte er mit einem Seitenblick auf die Baustelle links von ihm. Dort sollte nach seiner Rede Regionspräsident Hauke Jagau (58) den ersten Spatenstich für den Baubeginn der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen setzen.

„Damit rückt die Region enger zusammen“, sagte Jagau. Denn mit der Strecke nach Hemmingen wären dann sechs Umlandkommunen an das Netz der Stadtbahn angeschlossen. Allerdings dauert es bis dahin noch etwas: Ende 2023 sollen die Hemminger dann mit der Stadtbahn ins Zentrum von Hannover und zurück fahren können. Nur 15 Minuten soll die Fahrt dauern.

Und daran sollen die Anwohner bitte denken, wenn es in den kommenden Jahren Baulärm, Verkehrsbehinderungen und Baudreck gibt. So lautete der Appell von Infra-Geschäftsführer Christian Weske, der an die Wichtigkeit des Bauprojekts erinnerte.

Die Stadtbahnverlängerung

Denn lange war dieses bereits in Planung, 15 Jahre habe die Infra gebraucht, um das Baurecht zu erlangen. Und die Baumaßnahmen sind umfangreich, die Verlängerung Stadtbahnstrecke A-Süd wird immerhin 3,3 Kilometer lang sein und sechs neue Haltestellen umfassen. Die Teilstrecke beginnt am heutigen Stadtbahnhaltepunkt Wallensteinstraße und verläuft entlang der Göttinger Chaussee und der Göttinger Landstraße bis zum südlichen Ortsausgang von Hemmingen-Westerfeld.

60 Millionen Euro teuer ist das gesamte Projekt. Die Politiker erhoffen sich dadurch auch mehr Motivation für die Anwohner, auf das Auto zu verzichten.

Möglich wird der Bau durch die Verlegung der Bundesstraße 3 auf die neu gebaute Hemminger Umgehungsstraße. Denn die neue Stadtbahnstrecke führt über die B3, wo ab sofort Bagger und Bauarbeiter zu sehen sind.

Einfluss auf den Verkehr in Hannover

Die Bauarbeiten in Hemmingen haben auch Auswirkungen auf den Verkehr in Hannover. Die neue Streckenführung der B3 wird nämlich nur 200 Meter südlich vom Ricklinger Landwehrkreisel beginnen. Und das wird die dortige Verkehrssituation verschärfen, vermutet Fabian Schulze (42) von der Landesbehörde für Straßenbau. Deshalb soll der Kreisel eine vierte Spur bekommen. Die Bauarbeiten sollen im Herbst beginnen und 500 000 Euro kosten.

Landwehrkreisel Hannover Quelle: Amparo Llorens Garcia/Google Maps

„Der Landwehrkreisel hat ohnehin schon Kapazitätsprobleme“, so Schulze. Nach Freigabe der Ortsumgehung wird der Verkehr zwischen Hemmingen und dem Ricklinger Kreisel wahrscheinlich erheblich zunehmen, schätzt er. „Die Leistungsfähigkeit des Landwehrkreisels wäre dann nicht mehr gegeben.“

Der Kreisel an sich wird dadurch aber nicht breiter, denn die vierte Spur wird nach innen gebaut. Somit wird nur die Verkehrsinsel kleiner. Das Gehölz in der Mitte des Kreisels musste dafür schon weichen. Jetzt finden erstmal Gespräche zwischen der Landesbehörde für Straßenbau und der Verkehrsbehörde der Stadt statt. Denn über die Dauer und den Umfang der notwendigen Sperrungen müsse noch gemeinsam entschieden werden.

Dabei sei zu klären, ob es eine Vollsperrung oder Teilsperrungen geben wird. Würde der Kreisel komplett gesperrt werden, wären die Baumaßnahmen innerhalb einer Woche abgeschlossen. Beim zeitversetzten Umbau von einzelnen Abschnitten könnten sich die Bauarbeiten bis zu acht Wochen hinziehen.

„Wir müssen noch prüfen, was das kleinere Übel für Verkehrsteilnehmer, Anwohner und die Verkehrsführung ist: Eine Woche mit einem komplett gesperrten Kreisel oder mehrere Wochen mit kleineren Beeinträchtigungen“, so der Fachbereichsleiter für den Geschäftsbereich Hannover in der Straßenbaubehörde.

Fakt ist: Beeinträchtigungen im Straßenverkehr wird es geben. Dafür läuft es danach wieder flüssiger am Landwehrkreisel.

Von Josina Kelz