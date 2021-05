Hannover

Im Bereich des Berliner Platzes in Langenhagen ist es am Donnerstagmittag gegen 12.46 Uhr zum Zusammenstoß eines VW Passat mit einer Stadtbahn der Linie 1 gekommen. Der 57-jährige Fahrer des Pkws wurde verletzt und wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. In der Bahn gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine Verletzten.

Der Fahrer des Pkws hatte nicht wie zunächst von der Polizei vermutet aus der Klusriede kommend nach links auf die Vahrenwalder Straße einbiegen wollen, sondern war auf der Vahrenwalder Straße in Richtung Langenhagen unterwegs gewesen. An der Stadtbahnfurt in Höhe der Klusriede aber wollte er verbotswidrig wenden. Dabei übersah er vermutlich die in Richtung Langenhagen fahrende Stadtbahn, die den Wagen auf der Fahrerseite rammte. Der 57-Jährige konnte sich noch selbst aus seinem Fahrzeug befreien.

Die Üstra hat laut Twittermeldung einen Schienenersatzverkehr zwischen Kabelkamp und Berliner Platz eingerichtet. Am VW und an der Stadtbahn entstanden erhebliche Schäden, die Schadenssumme ist noch unbekannt.

Von Andreas Krasselt