Hannover

Durch die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen ab Dezember 2023 ergeben sich im Liniennetz der Üstra einige Veränderungen. So soll die Linie 7 (statt die 9) alle zehn Minuten zwischen Hemmingen und Fasanenkrug verkehren, die Linie 9 pendelt dann nur noch zwischen Empelde und dem Hauptbahnhof (unterirdisch) ebenfalls alle zehn Minuten. Eine neue Linie 13 verbindet künftig die Stadtteile Wettbergen und Misburg, und die Linie Linie 17 fährt dann zwischen der Wallensteinstraße und dem Hauptbahnhof/ZOB. Das aber nur alle 20 Minuten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diese sogenannte Vorzugsvariante hat Verkehrsplaner Markus Knoblich am Dienstag im Verkehrsausschuss der Region vorgestellt. Die Region hatte sich zunächst zwölf verschiedene Anbindungen überlegt und die mit Kriterien belegt. Oberste Prämisse: „Durch die Anbindung nach Hemmingen soll sich das Fahrgastangebot im Netz nicht verschlechtern“, so Knoblich. Ebenfalls sei es wichtig gewesen, dass überwiegend Drei-Wagen-Züge unterwegs sein können, um die größtmögliche Kapazität ausnutzen zu können. Deshalb sollen auch Verbindungen weggefallen, bei denen infrastrukturbedingt in Tunneln nur Zwei-Wagen-Züge halten können.

Fahrgastzahlen der Linie 17 werden abnehmen

Bei der jetzt ausgewählte Varianten rechnen die Verkehrsplaner zudem mit einer hohen Pünktlichkeit, einer netzweiten Reduzierung von Umstiegen und einer allgemeinen Betriebsstabilität. Um die Gleichmäßigkeit der Taktfolge in Ricklingen und die Gesamtzuverlässigkeit dieser Verbindung zu verbessern, soll die Linie 17 ab 2023 nur alle 20 Minuten und damit fünf Minuten später als jetzt fahren. Weitere Begründung: Die Region Hannover als Trägerin des Nahverkehrs rechnet bei Einführung einer dritten Linie in diesem Bereich mit rückläufigen Fahrgastzahlen bei der Linie 17: „Fahrgäste wählen stadteinwärts meist die erstmögliche Verbindung in die Innenstadt und damit zukünftig seltener die Linie 17. Stadtauswärts wählen sie diejenige Station mit den meisten Abfahrten, also vorzugsweise die Linien in den Tunnelstationen Hauptbahnhof und Kröpcke“, erläuterte Verkehrsplaner Knoblich. Führe die Linie 17 weiter alle 15 Minuten, würde sie sich je nach Streckenführung außerdem mal vor oder hinter den übrigen Linien in den Tunnelstationen einordnen – mit hoher Wahrscheinlichkeit von Unpünktlichkeit und Staubildung.

Von Andreas Voigt