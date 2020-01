Stadt will kein Wettbüro in Nachbarschaft zum Nobel-Kino

Die Stadt hat dem Antrag eines Betreibers auf ein Wettbüro an der Nikolaistraße in der Innenstadt einen Riegel vorgeschoben: Am Mittwoch hat der Bauausschuss eine Veränderungssperre für die bisherigen gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten verabschiedet. Man habe Sorge vor einem schlechten Image, heißt es zur Begründung. In der Nikolaistraße befindet sich das Nobel-Kino Astor.