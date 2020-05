Hannover

Es gibt immer mehr Kinder, die nicht in der eigenen Familie aufwachsen können. Eine sinnvolle Alternative zum Heim ist die Unterbringung bei Pflegeeltern. Doch immer weniger Paare oder Familien sind bereit dazu, ein solches Kind aufzunehmen. Das liegt nach Ansicht der Experten vor allem an den damit verbundenen finanziellen Problemen.

Denn gerade im ersten Jahr brauchen die neuen Familienmitglieder, die in der Regel nicht älter als sechs Jahre sind, besonders viel Aufmerksamkeit. Wie die Eltern leiblicher Kinder können auch Pflegeeltern Elternzeit in Anspruch nehmen – aber kein Elterngeld.

Die Region Hannover hat als Jugendhilfeträger der Kommunen ohne eigenes Jugendamt bereits im September vergangenen Jahres beschlossen, diese Gerechtigkeitslücke aus eigenen Mitteln zu schließen. Nun ziehen die Regionskommunen mit eigenem Jugendamt Zug um Zug nach, aktuell auch die Stadt Hannover. Entsprechend hat die Verwaltung den Antrag vorgelegt, Pflegeeltern ab dem 1. Juni für ein Jahr monatlich 800 Euro zukommen zu lassen, als elterngeldähnliche Sonderleistung. Womit die Stadt Hannover dann dem Verfahren der Region folgen würde.

Keine Frage der wirtschaftlichen Situation

Voraussetzung ist natürlich die Berufstätigkeit und die nachgewiesen in Anspruch genommene Elternzeit. Wobei aus fachlichen Gründen auch ein Mindestbetreuungzeitraum von sechs Monaten vorgesehen ist. „Die Möglichkeit zur Aufnahme eines Pflegekindes sollte nicht vorrangig eine Frage der persönlichen wirtschaftlichen Situation sein“, heißt es in der Antragsbegründung. Das Modellvorhaben soll zunächst für zwei Jahre eingeführt werden. Sobald es zu einer entsprechenden Gesetzesänderung auf Bundesebene kommt, würden die Zahlungen der Stadt natürlich wieder entfallen.

Die Verwaltung erwartet gemäß ihrer Erfahrungswerte pro Jahr etwa sechs Leistungsberechtigte. Im Jahr 2018 wurden weniger als zehn Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Pflegefamilien vermittelt. Im Jahr 2019 waren es sieben Kinder, während 38 Kinder in Heimen untergebracht wurden. Durch die elterngeldähnliche Sonderleistung erhofft sich die Verwaltung nun einen Anstieg der Bereitschaft, ein Kind aufzunehmen. Der Jugendhilfeausschuss hat den Antrag am Montag einstimmig angenommen.

