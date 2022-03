Bis zum 21. April muss sich die Stadt erklären, mit welchen Strategien sie eine zukunftsfähige Innenstadt schaffen will. An diesem Tag läuft die Bewerbungsfrist für eine mehrere Millionen Euro schwere Förderung des Landes ab. Das ist wenig Zeit – und so gibt es Streit ums Tempo und um die Ideen für Hannovers City.