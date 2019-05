HANNOVER

Ein internationales Atomabkommen, das eine nukleare Bewaffnung Irans verhindern soll, steht vor dem Scheitern, nachdem der Iran angekündigt hat, den Deal teilweise auszusetzen – ein Jahr, nachdem die USA das Abkommen 2018 einseitig aufgekündigt hatte.

Hannover will deutliches Zeichen für Frieden setzen

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen politischen Weltlage hat die Stadt am Donnerstag im Rathaus ein Städteappell des globalen Bündnisses ICAN (Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen) unterzeichnet. „Bei dem, was im Nahen Osten passiert, ist es wichtig, ein deutliches Zeichen für den Frieden zu setzen“, sagte Bürgermeister Thomas Hermann, der den Appell im Namen der Landeshauptstadt unterschrieben hatte. Man tue dies am 9.Mai, dem Europatag der EU. „Er erinnert uns daran, dass wir seit 70 Jahren in Frieden leben dürfen.“

Mit der Unterzeichnung des ICAN Städteappells am Europatag sende Hannover ein besonderes Zeichen der Hoffnung aus: „Wir wollen gemeinsam mit vielen Verbündeten in der Welt die Atomwaffen ausnahmslos abschaffen. Dafür werden wir ausdauernd und engagiert eintreten“, so Hermann weiter. Weltweit haben sich bislang etwa 50 Städte dem Aufruf von ICAN angeschlossen, darunter Städte wie Washington D.C., Sydney, Manchester und Bern. In Deutschland sind es Mainz, Köln, Dortmund und München.

Stadt richtet 2019 Konferenz für Mayors of Peace aus

„Mit der Unterzeichnung des Städteappells begrüßen wir den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen und fordern die Bundesregierung auf, dem Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten“, fuhr der Bürgermeister fort, der außerdem betonte, dass die Stadt seit 1983 Mitglied der Mayors for Peace (MfP) ist und deren Friedensarbeit ebenfalls unterstützt. Dieses Städtebündnis ist eine von 532 Partnerorganisationen in mehr als 103 Ländern von ICAN. Hannover ist im November Ausrichter der Exekutivkonferenz der Mayors of Peace, das zweithöchste Gremium der Organisation. „Eine Auszeichnung“, so der Bürgermeister.

Von Andreas Voigt