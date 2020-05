Stadt setzt Kampf gegen Wettbüros in Steintornähe fort

Hannover

Die Stadtverwaltung sagt den Wettbüros in den Innenstadt weiter den Kampf an. Veränderungssperren sollen verlängert werden und verhindern, dass die Attraktivität im Quartier leidet.

Aktuell geht es um den sogenannten Nordmannblock zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Steintorplatz. Hier gibt es eine Anfrage bei der Stadt für die Kurt-Schumacher-Straße 31 – das Tipico-Wettbüro dort im ersten Stock darf bislang nicht ins Erdgeschoss.

Angst vor dem „Trading-Down-Effekt“

Seit 2016 verfolgt die Stadt das Ziel, die Ecke attraktiver zu gestalten, weitere Wettbüros sollen hier deshalb verhindert werden. Das geschieht in der Regel mit Veränderungssperren, für die es allerdings Fristen gibt. Problem: Das Bauprojekt Nordmannblock ließ die Stadt ruhen, um das Projekt Steintorbebauung nebenan nicht durch etwaige Beschlüsse zu beeinflussen. Da sich die Steintorbebauung durch die Bürgerbeteiligung nun aber hinzieht, geht es auch beim Nordmannblock nicht weiter – und die Veränderungssperre dort muss jetzt verlängert werden, damit sich keine Wettbüros ansiedeln können. Der Bauausschuss stimmte ohne Diskussion zu.

Erst im Januar hatte der Bauausschuss ein Wettbüro in der Nikolaistraße verhindert – es wollte sich in direkter Nachbarschaft zum Astor Kino ansiedeln. Begründung auch dort: Wettbüros hätten genau wie Spielhallen einen sogenannten „Trading-Down-Effekt“. Sie lösten eine negative Entwicklung aus, so die Stadt. Mit neuen Wettbüros würde häufig zunehmender Leerstand im näheren Umfeld ausgelöst. Dies würde zum Imageverlust der Straße beitragen und hätte auch schlechte Auswirkungen auf das Astor-Kino.

Von Andreas Voigt