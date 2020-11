Hannover

Dass die Stadt den Deutschen Pavillon im Expo Park verkaufen möchte, ist seit längerem bekannt. Nun aber wird es ernst: Jetzt hat sie ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren gestartet, bei dem potenzielle Käufer die Möglichkeit haben, ihre Ideen und Konzepte für eine künftige Nutzung vorzulegen. Zeit ist bis zum 22. Januar 2021. „Wenn alles glatt liefe, käme ein tolles Konzept heraus“, sagte Kay de Cassan, die Fachbereichsleiterin Wirtschaft, am Freitag im Wirtschafts-und Liegenschaftsausschuss, in dem sie das Vorhaben kurz vorstellte.

Nach Ablauf des Verfahrens will die Stadt – unter Vorbehalt der Zustimmung der Ratsgremien – das Objekt dann ausgewählten Interessierten zum Kauf anbieten, deren Gesamtkonzept überzeugt hat. Der Deutsche Pavillon im Osten des ehemaligen EXPO-Geländes wurde 1999/2000 errichtet und umfasst eine Gesamtfläche von rund 17.000 Quadratmetern. Nach der Weltausstellung diente er unter anderem als Veranstaltungsort etwa für die Ideen-Expo oder das Lumix-Foto-Festival. Beliebt war der Deutsche Pavillon vor allem als Party-Location. Die Telekom veranstaltete dort Firmenfeten mit Stars von Lionel Ritchie bis Pink. Auch IBM und der AWD feierten mit Tausenden Gästen. Seit 2013 aber sind solche Events aus Brandschutzgründen verboten.

Käufer darf kein Bordell oder Hotel aus dem Pavillon machen

Etwa fünf Millionen Euro soll die Stadt 2015 für den Kauf des Deutschen Pavillons auf den Tisch gelegt haben. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise suchte sie händeringend nach Möglichkeiten der Unterbringung. Genutzt wurde das Gebäude allerdings nicht einmal ein Jahr. Nachdem Verkaufspläne konkreter wurden, hatte die Politik im Juni des Jahres noch eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen, denn die Stadt befürchtete, dass sich in dem Pavillon Vergnügungsstätten oder ein Bordell ansiedeln könnten. Auch Einzelhandel will sie dort nicht sehen. Ebenso sind ein Schwimmbad oder ein Parkhaus verboten. Auch ein Studentenwohnheim ist unerwünscht. Ebenfalls kommt laut den Auflagen kein Autohaus und auch kein Hotel in Betracht.

Einen Kaufpreis für den Deutschen Pavillon hat die Stadt im aktuellen Verfahren nicht vorgegeben, ihn soll der Interessent benennen – der allerdings könnte bei der Auswahl eine Rolle spielen, heißt es in dem Immobilien-Expose der Stadt. Jährlich erzielt die Stadt etwa 285.000 Euro Mieteinnahmen aus dem Bürokomplex im Pavillon, damit könne der neue Besitzer in etwa rechnen, heißt es weiter. Interessierte können sich nach Mitteilungen der Stadt auf der Internetseite www.hannover.de/deutscherpavillon informieren.

Von Andreas Voigt