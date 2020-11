Hannover

Die Corona-Pandemie und der nahende Winter mit bereits frostigen Temperaturen bringen obdachlose Menschen in eine lebensgefährliche Lage – das ruft Hilfsorganisationen, Teile der Stadtgesellschaft und nun auch die Stadtspitze auf den Plan: Tagsüber sollen sich immerhin bis zu 50 Menschen auf Abstand im Warmen aufhalten können. Im seit Jahren leerstehenden Schulzentrum Ahlem bereitet die Landeshauptstadt derzeit einen neuen Tagestreff vor. 2015 waren dort geflüchtete Menschen untergebracht.

Ab 16. November sollen sich hier bis zu 50 Obdachlose von zehn bis 16 Uhr aufhalten, duschen, Wäsche waschen können, zwei Sozialarbeiter werden ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, es gibt kostenlos warme Getränke und täglich eine Suppe. Hunde dürfen ausdrücklich mitgebracht werden. Drei Räume, das Foyer und der Caféteriabereich des Schulzentrums würden zur Verfügung stehen. Organisiert werde das Projekt durch das Baudezernat unter dem neuen Dezernenten Thomas Vielhaber, betrieben wird es vom Bereich Unterbringung der Stadt Hannover in Zusammenarbeit mit den Sozialen Diensten des DRK. Die Kosten betragen monatlich 30.000 Euro, das Projekt ist befristet bis zum 31. März nächsten Jahres.

Notschlafplätze werden gemieden

Für die Nächte sieht die Stadt keine Probleme, obdachlose Menschen unterzubringen, derzeit gebe es rund 205 Notschlafplätze, von denen 140 belegt seien. Diese Notschlafplätze – etwa Am Alten Flughafen – werden von vielen obdachlosen Menschen allerdings gemieden, da dort nach Angaben Betroffener Gewalterfahrungen, Diebstahl und auch fehlende Abstandsmöglichkeiten üblich seien.

Laut Vielhaber müsse in Hannover niemand auf der Straße schlafen. Zudem halte die Stadt weitere räumliche Kapazitäten frei, falls die bestehenden Strukturen nicht ausreichen würden. Auch ein Quarantänehotel für mit dem Coronavirus infizierte Menschen stehe zur Verfügung.

Einzelunterbringung wird gefordert

Die Stadt reagiert mit dem neuen Projekt in Ahlem auch auf die Kritik seitens Hilfsorganisationen und Persönlichkeiten wie dem Ärztepaar Niedergerke, die von großzügigen Bürgern wie dem Ehepaar Maria und Uwe Thomas Carstensen insgesamt 100.000 Euro Spenden für Obdachlose gesammelt haben. Das Geld der Niedergerke-Stiftung soll für die sichere und geschützte Einzelunterbringung obdachloser – und sehr oft psychisch und physisch kranker – Menschen genutzt werden. Und das so schnell wie möglich. Jeder Tag zähle, sagen Ricarda und Udo Niedergerke.

Jetzt wird erst einmal geprüft

Man schätze das Engagement der einzelnen Spender sehr, „mit dem Ziel obdachlose Menschen zu unterstützen“, sagte Sozialdezernentin Sylvia Bruns der NP auf Anfrage. Und: „Wir sind im Austausch mit dem Ehepaar Niedergerke und prüfen, wie wir die großzügige Spende im Sinne der Menschen am besten einbringen können.“ Auch Oberbürgermeister Belit Onay zeigt sich von dem Engagement der Stadtgesellschaft bewegt. In der Corona-Pandemie würden die Hannoveraner an die Schwierigkeiten obdachloser Menschen denken. „Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität und Anteilnahme.“

Im Regelfall muss eine so hohe Spende durch den Stadtrat angenommen werden. Doch wann die Prüfung, was mit dem Geld geschehen könnte, abgeschlossen ist, ist noch nicht klar. Eigentlich müssten Onay und Bruns auf Entgegenkommen des Rates stoßen: Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU, FDP, Grünen, Piraten, Die Fraktion und Linke haben immer wieder öffentlich gefordert, schnell sichere Unterkünfte für die Obdachlosen bereit zu stellen.

Von Petra Rückerl