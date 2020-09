Hannover

In den städtischen Wäldern gibt es sie schon, nun hat die Stadt auch an anderen Grünflächen sogenannte Notfallrettungspunkte aufgestellt. Das hat Lutz Lohkemper vom Pflegemanagement des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün im Umweltausschuss des Rats berichtet. „Sie sollen helfen, dass im Notfall Rettungskräfte schneller einen Unfallort finden“, sagte er.

„Jeder Rettungspunkt ist einzigartig und unverwechselbar“, betonte Lohkemper. Die ersten neun seien bereits aufgestellt: im Wissenschafts- und Technologiepark Hannover (1), im Hinüberschen Garten (2) in Marienwerder, an der Fösse (2), im Hermann-Löns-Park (2), im Park Kattenbrook-West (1) sowie im Expo-Park Süd (1). Aufgrund einer Baustelle an der Ihme werden die dort geplanten drei Rettungspunkte am Wolfgang-Besemer-Ufer später nachgerüstet. Weitere sollen folgen.

Übersichtskarte im Internet

Eine Übersichtskarte zu allen bereits eingerichteten Punkten ist im Internet unter www.hannover-gis.de zu finden. Dort können dann unter dem Reiter „Themenauswahl“ und dem Unterpunkt „Umwelt“ die Rettungspunkte eingesehen werden.

Standortvorraussetzungen seien gewesen, dass diese Punkte ganzjährig anzufahren seien und ein Mobilfunkempfang garantiert sei, erklärte Lohkemper. Außerdem gebe es an jeden Standort eine Bank oder würde noch dort aufgebaut. „Wenn ich mir ein Bein breche und nicht mehr stehen kann, muss ich mich auf eine Bank legen können.“

Über Zahlencode schnell gefunden

Die als „ Rettungspunkt“ gekennzeichneten Schilder zeigen ein grünes Feld, auf dem in Weiß symbolisch ein Sammelpunkt dargestellt ist: vier weiße Pfeile und eine stilisierte Menschenmenge. Darunter ist in schwarzer Schrift auf weißem Grund ein einmaliger Code angegeben, der sich aus dem Buchstaben „H“ für Hannover und einer dreistelligen Zahlenkombination zusammensetzt. Die Notrufnummer „112“ und eine Beschreibung, wie im Ernstfall zu verfahren ist, komplettieren die Informationen. Lohkemper: „Wer dann die 112 anwählt und den Code nennt, kann schnell gefunden werden.“

Von Andreas Krasselt