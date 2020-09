Hannover

Die Idee eines Baumwipfelpfades in der Eilenriede ist seiner Umsetzung ein kleines Stück näher gekommen. Der Umweltausschuss des Rats hat am Montag dem Antrag der Ampelkoalition mehrheitlich zugestimmt, der Verwaltung einen entsprechenden Prüfauftrag zu erteilen.

Dies könne möglicherweise in Verbindung mit einem Ausbau der Waldstation und einer Erhöhung des dortigen Aussichtsturms geschehen, heißt es im Antrag. Unter dem Stichwort „Naturerlebnis Eilenriede“ sehen SPD, Grüne und FDP in einer solchen Attraktion ein Alleinstellungsmerkmal, das auch im Rahmen der Bewerbung als Kulturhauptstadt von Bedeutung sein könnte.

Anzeige

Vorbild Bad Harzburg

Im Harz hat sich ein solcher Pfad zumindest bewährt. Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg ist ein Touristenmagnet in dem Mittelgebirge. Der etwa einen Kilometer lange Weg in luftiger Höhe bietet an knapp 50 Stationen viel Wissenswertes über Flora und Fauna – und darüber hinaus einen starken Erlebniswert.

Kritik gab es von der Gruppe der Linken und Piraten. Adam Wolf forderte, vor einer Beschlussfassung zunächst den Eilenriedebeirat als Expertengremium anzuhören. Aus diesem Grund hatte er bereits in der vorigen Sitzung den Antrag in die Gruppe gezogen. „Wir sollten erst die Fachleute befragen und dann die Verwaltung beauftragen“, sagte er. „Ansonsten wird der Eilenriedebeirat zu einem Zur-Kenntnisnahme-Gremium herabgewürdigt.“

Künstliche Aufregung

Für Philipp Kreisz, dem umweltpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, eine „künstliche Aufregung“, für die er kein Verständnis zeigte. „Natürlich wird der Beirat beteiligt, das ist selbstverständlich“, betonte er. „Aber wir fordern die Verwaltung nur auf, Vorschläge zu erarbeiten. Wenn die vorliegen, wird der Beirat beteiligt werden.“

Maximilian Oppelt von der CDU hält die Idee grundsätzlich für richtig. „Man muss aber sehr deutlich sagen, dass wir das hier jetzt nicht beschließen“, betonte er. „Nicht dass der Eindruck entsteht, der Baumwipfelpfad wäre zum Greifen nah.“

Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung von Wolf wurde der Prüfantrag angenommen.

Von Andreas Krasselt