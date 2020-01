Hannover: Stadt schließt verbesserte Verträge mit den Kirchen ab

Hannover

Mit 39 Kitas und 2945 Betreuungsplätzen ist der evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband nach der Stadt der größte Kita-Träger Hannovers. Die neun Einrichtungen mit 629 Plätzen der katholischen Gemeinden hinzugerechnet, decken die beiden Kirchen rund 13 Prozent des Betreuungsbedarfs in der Stadt ab. Nur wahrgenommen oder gar wertgeschätzt gefühlt, hatten sich die Kirchen bislang nicht – was sich insbesondere im Rahmen der städtischen Förderung zeigte.

Doch die alte, Ende 2018 ausgelaufene Vereinbarung mit der Stadt war zu anderen Zeiten geschlossen worden, als den Kirchen die Mitglieder noch nicht wegrannten und ausreichend Finanzmittel zur Verfügung standen. Das hat sich drastisch geändert. Geändert hat sich mit einer neuen Vereinbarung aber auch das Verhältnis zwischen Kirchen und Stadt sowie zwischen den Kirchen selbst. Denn die Verträge zur Kinderbetreuung, die am Donnerstag offiziell unterzeichnet wurden und am 1. Januar in Kraft traten, wurden von allen Beteiligten gemeinsam erarbeitet.

Aus Worten Taten gemacht

„Das ist ein gutes Zeichen für die ökumenische Zusammenarbeit in dieser Stadt“, lobte Probst Christian Wirz diese Kooperation mit seinen evangelischen Kollegen. Erstmals hatten beide Kirchen gemeinsam mit der Stadt verhandelt, was alle Beteiligten als gewinnbringend empfanden. „Wir schätzen die Kirchen als Partner in hohem Maße“, wies Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski alle anders lautenden Zweifel zurück. „Nun haben wir aus Worten Taten gemacht.“ Und auch der im Stadtkirchenverband für Kitas zuständige Superintendent Karl Ludwig Schmidt lobte die Gespräche „auf Augenhöhe“, deren Ergebnisse der Stadtkirchentag Anfang Dezember „mit großem Applaus aufgenommen“ habe.

Dabei geht es neben dem Novum einer gemeinsam erarbeiteten Präambel, die einige Grundsätze wie die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz, den Anspruch des Kindes auf individuelle Entwicklung oder den präventiven Kinderschutz herausstellt, vor allem auch um finanzielle Absicherungen. Die Stadt wird den kirchlichen Kita-Trägern künftig zusammen mehr als 5,5 Millionen Euro jährlich zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen.

Vertretungskosten werden zum Teil übernommen

Dabei geht es unter anderem um die Refinanzierung der Vertretungskosten. „Das war eine unserer größten Lasten“, erklärte Schmidt. Fällt eine reguläre Kraft aus, muss die Vertretung zusätzlich bezahlt werden, was bislang allein zu Lasten der Kirchen ging. Künftig aber wird die Stadt wie bei allen anderen freien Trägern auch 16 Prozent dieser Kosten übernehmen. Daneben werden künftig auch die tatsächlichen Personalkosten einer Leitungskraft anerkannt und die höhere Eingruppierung von Erzieherinnen und Erziehern in sogenannten Erschwernis-Kitas.

Ein großes Problem insbesondere bei den Einrichtungen des Stadtkirchenverbands aber ist nach wie vor der große Sanierungsstau. Im vergangenen Jahr hatten drei Kitas schließen müssen, da sie nicht mehr den Qualitätsstandards der Kirche entsprachen. Nun wurde mit der Stadt auch in dieser Frage eine neue Regelung gefunden: Der Verband hat einen Sanierungsplan aufgestellt, auf dessen Basis die Stadt Zuschüsse gewähren kann. So soll sicher gestellt werden, dass die verfügbaren Sanierungsgelder gezielt eingesetzt werden und nicht als prophylaktisch eingestellte aber dann doch nicht abgerufene Mittel den Haushalt blockieren. Nach erfolgter Sanierung wird die Stadt dann für diese Räume ein entsprechendes Nutzungsentgelt zahlen.

„Wir haben jetzt einen Vertrag, mit dem wir beruhigt schlafen, aber auch in die Zukunft denken können“, so Superintendent Schmidt. „Das ist ein Meilenstein für die Qualitätsentwicklung, ein ganz großer Schritt nach vorn.“

Lesen Sie auch

Von Andreas Krasselt