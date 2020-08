Die Stadtverwaltung in Hannover hat damit begonnen, kriminelle EU-Ausländer abzuschieben. Neun Personen aus Polen, Litauen, Lettland und Tschechien wurden bereits in ihre Heimatländer zurückgeschickt. Laut Bundespolizei gibt es am Hauptbahnhof in Hannover Intensiv-Täter, die es jeweils auf 40 bis 50 Ermittlungsverfahren bringen.