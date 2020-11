Hannover

Die Stadt lehnt mobile Raumlüfter zur Belüftung von Räumen in öffentlichen Gebäuden wie etwa Schulen, Kitas oder Bürgerämter ab. Das sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber am Donnerstag im Rat auf eine Anfrage der SPD-Fraktion zur coronagerechten Ausrüstung von Klima- und Belüftungsanlagen. „ Raumlüfter sind nicht geeignet, weil sie zum einen zu laut sind, die Wartung zu aufwendig und für eine Ausrüstung aller Schulräume fehlt es schlicht an Verfügbarkeit der Geräte.“

Ein weitaus größeres Problem sei aber, dass die Raumlüfter im Umlaufbetrieb arbeiten würden, heißt: Die Geräte saugen Raumluft an, filtern sie im Gerät und blasen sie zurück in den Raum, wodurch Verwirbelungen der Raumluft die Folge wären, so der Dezernent. „Folglich könnten Viren zum Beispiel durch Husten oder Niesen stärker verbreitet werden, bevor sie den Luftfilter überhaupt erreichen.“ Ebenso sei zu berücksichtigen, dass die Luftreiniger das Infektionsrisiko nicht verringern könnten. „Das regelmäßige Stoßlüften bleibt die effektivste Maßnahme“, so Vielhaber weiter. Und: Auch bei der Montage oder beim Aufstellen der Geräte könne es aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht zu Problemen kommen.

Verbaute Fenster in Schulen nur im „Promillebereich“

Auf Nachfrage räumte die Stadt ein, dass es einige Schulräume gebe, die nicht gelüftet werden könnten, weil die Oberlichter verdübelt seien – von einem „Promillebereich“ sprach der Baudezernent. „Wir haben nur wenig Mängel und sind an allen Schulen tätig. Mit wenig Aufwand sind diese Mängel zu beheben“, ergänzte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Bei den Räumen handele es sich außerdem nicht zwingend um Unterrichtsräume, „es können auch Fachräume sein.“ Mängel dieser Art habe man lediglich bei älteren Gebäuden, seit zehn bis 15 Jahren baue man in der Regel mechanische Lüftungsanlagen mit ein, ergänzte der Baudezernent.

Bei einer Aktuellen Stunde zum Thema „Werden Hannovers Schulen allein gelassen mit der Pandemie?“, die die Gruppe Linke/Piraten beantragt hatte, lautete die Antwort der meisten Parteien: Nein, denn es gebe bereits durch Hygieneregeln eine Reihe von Maßnahmen für die Schulen. Am Mittwoch hatte schon der Schulausschuss mehrheitlich einen Antrag der Gruppe Linke/Piraten abgelehnt, in Schulräumen, die nicht belüftet werden können, mit mobilen Raumlüftern auszustatten. Einer Anschaffung von Raumlüftern auf Kosten der Eltern, wie von Andreas Markurth ( SPD) im Rat vorgeschlagen hat, sieht die Stadt „extrem kritisch“, wie es der Baudezernent ausdrückte: „ Raumlüfter aufzustellen darf keine Frage des Geldes sein.“

Schulen der Region Hannover bekommen auch keinen Lüfter

Auch die Region Hannover hatte mobile Raumlüfter in den Schulen, die in ihrer Trägerschaft sind, jüngst abgelehnt. Das war das Ergebnis einer Anfrage des Regionsabgeordneten Bernward Schlossarek ( CDU) im Schulausschuss der Region. „Die Fragestellung wurde mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover diskutiert“, hieß es in einer Stellungnahme der Verwaltung. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass Luftreiniger nicht als Lüftungskompensation eingesetzt werden könnten. „Die für Innenräume wichtigen Konzentrationen an Sauerstoff und Kohlendioxid können diese Geräte nicht optimieren. Eine Frischluftzufuhr wird nicht ersetzt.“

Von Andreas Voigt