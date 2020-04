Stadt hat Ideen für mehr Schulplätze ab Sommer

Hannover

Laut Ratsbeschluss soll zum Schuljahr 2020/21 an einer weiterführenden Schule eine zweizügige Außenstelle in Hannover eingerichtet werden, um dringend benötige Kapazitäten zu schaffen. Die CDU-Ratsfraktion hat jetzt angemerkt, dass die Politik von der Schulverwaltung zu diesem Thema bislang nichts gehört hat: „Wo bleiben die dringend benötigten Schulplätze?“ fragt Stefanie Matz, die schulpolitische Sprecherin.

Hintergrund: Zu Beginn des laufenden Schuljahres hatte es im Sommer 2019 erhebliche Schwierigkeiten gegeben, zugezogenen Schülern einen Platz zu vermitteln. Danach hatten im Oktober die Schulleiter der weiterführenden Schulen einen öffentlichen Hilferuf gestartet, dass es zu wenig Kapazitäten in den Klassen fünf bis zehn gibt. Auf Initiative der CDU sei dann ein gemeinsamer Antrag im Februar des Jahres in der Ratsversammlung beschlossen worden, nachdem zum Schuljahr 2020/21 eine zweizügige Außenstelle einer bestehenden weiterführenden Schule – IGS, Oberstufe oder Realsschule – geschaffen werden soll, um den Engpass kurzfristig abzubauen.

CDU : „Klarer Widerspruch zum Schulkonzept“

„Statt diese notwendigen Schulplätze endlich zu schaffen, müssen wir feststellen, dass seitens der Schulverwaltung die Gesamt- und Oberschulen nun aufgefordert werden, im laufenden Betrieb zum Schuljahr 20/21 weitere Kapazitäten für Schulplätze zu schaffen“, äußerte Stefanie Matz. Und: „Sogar zusätzliche Klassen sollen geschaffen werden. Abgesehen von der entstehenden Unruhe im gesamten Schulbetrieb und dem klaren Widerspruch zum Schulkonzept, wäre dies ohne eine weitere Schaffung von neuen Räumlichkeiten von den angesprochenen Schulen nicht umsetzbar.“

Den Vorschlag der Schul- und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, eventuell einen Oberstufenzug einer IGS zu schließen, haben das Kultusministerium und die Landesschulbehörde inzwischen als nicht durchführbar eingestuft: „Zur Behebung von Kapazitätsengpässen im Sekundarbereich I sollten weder an den Schulen bestehende Oberstufen in Ihrer Zügigkeit begrenzt werden, noch sollten Schüler während ihrer Zeit in der gymnasialen Oberstufe die Schule wechseln müssen“, fordert die schulpolitische Sprecherin.

Schulplanung in Hannover gegen die Wand gefahren

Weiter sagt sie, das die Schulverwaltung die Schulplanung in Hannover komplett gegen die Wand gefahren habe. Denn ausschließlich die Schulträgerin sei verantwortlich für die Bereitstellung von ausreichenden Schulplätzen. „Das Thema der Schulformwechsler ist nicht neu, die Problematik spitzte sich in den letzten Jahren lediglich zu“, betonte Stefanie Matz. Hinzu komme die zunehmende Zahl von Zuzügen, bedingt durch die Zunahme von Wohnbaugebieten und entsprechendem Zuwachs der Bevölkerung in der Landeshauptstadt. „Auch das ist vorhersehbar,“ so die schulpolitische Sprecherin der CDU weiter.

Die CDU-Ratsfraktion fordert die Schul-und Bildungsdezernentin deshalb auf, der Politik und der Öffentlichkeit zeitnah ihre Planungen bezüglich der Schaffung von weiteren Schulplätzen an den weiterführenden Schulen vorzustellen. „Ein Aussitzen der Situation auf Kosten der bestehenden Schulen wird es mit uns nicht geben“, so Stefanie Matz.

Stadt: Mobile Raumeinheiten an zwei Schulen ab August

Die Stadt teilte am Montag auf Anfrage mit, dass aktuell kein Schulstandort zur Verfügung stehe, an dem der Ratsauftrag –zwölf Klassen plus Fachräume – umgesetzt werden könnte. Deshalb plane die Stadt an der IGS Stöcken und an der Realschule Werner-von-Siemens die Schaffung der zwei Klassenzüge. Die IGS Stöcken starte im Sommer mit einer weiteren fünften Klasse. Da das Gebäude der IGS bis August nicht für die neue Klasse hergerichtet sein werde, wolle man vier mobile Raumeinheiten aufstellen. Perspektivisch sei zudem die Erhöhung von fünf auf sechs Zügen an der IGS durch Schaffung einer Außenstelle am Schulstandort „An Mußmanns Haube 2“ geplant.

An der Realschule Werner-von-Siemens plant die Stadt die Anhebung von drei auf vier Zügen. Wegen der zeitlichen Enge bis Sommer plant die Stadt auch dort mit mobilen Raumeinheiten. Im Rahmen der allgemeinen Sanierung der Schule werde dann eine endgültige bauliche Lösung gefunden, heißt es weiter. „Grundsätzlich ist die Schaffung weiterer Schulplätze im Sekundarbereich I nur durch eine neue IGS zu erreichen“, hält die Schulverwaltung fest. Aktuell suche man nach einem Standort. In der Mai-Sitzung des Schulausschusses will sie der Politik eine Infodrucksache zu den Schulplätzen vorlegen.

