Hannover

Wer in den vergangenen Monaten durch die Kurve an der Oper fuhr, der ahnte schon: Da stimmt was nicht! Mal wieder. Das Pflaster der Ständehausstraße rappelt verdächtig. Die Steine haben keinen festen Halt mehr. Deshalb lässt die Stadt die Straße ab kommenden Montag (12. Oktober) erneut aufreißen und sanieren. Zum mittlerweile vierten Mal in nur vier Jahren.

Im Herbst 2016 war die Sanierung der Straße eigentlich abgeschlossen. Die Stadt hatte dort – ähnlich wie vor dem Kaufhaus Sportscheck am Platz der Weltausstellung – Pflaster verlegen und die Straße ein Stück höher legen lassen, um den Verkehr zu beruhigen. Bei den Arbeiten hatte die dafür zuständige Baufirma aber offensichtlich gepfuscht. 2018 musste die Ständehausstraße erneut gesperrt und repariert werden, weil sich das Pflaster gelockert hatte.

Jedes Jahr Probleme mit der Kurve an der Oper

2019 gab es erneut Probleme an der Kurve. Diesmal war kurz vor der Haltestelle der Üstra am Kröpcke-Center die Fahrbahn ein Stück abgesackt. Die Stadt ließ die Stelle ausbessern. Nun macht wieder das Pflaster Probleme. „Ursache der Schäden sind Mängel in der Bauausführung, die aufgrund der Vielzahl der Überfahrten durch schwere Fahrzeuge, insbesondere Busse, in Form der losen Pflastersteine sichtbar geworden sind“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix.

Für diese Bauweise habe man sich entschieden, weil diese stadtgestalterisch auf die umliegenden Flächen am Kröpcke und der Oper abgestimmt gewesen sei, erklärt Dix. Die Befestigung sei „für die vorhandene Verkehrsbelastung ausreichend“, so der Sprecher.

Stadt wollte dasselbe Pflaster am Hauptbahnhof verwenden

Nach Informationen der NP wollte die Stadt trotz der Probleme in den vergangenen Jahren dasselbe Pflaster auf dem Ernst-August-Platz am Hauptbahnhof verlegen, wo die Schienen der dort bis 2017 fahrenden Üstra-Bahnen der Linie 10 entfernt werden sollen. Zurzeit denkt die Stadt aber offensichtlich doch über andere Lösungen nach. Weil künftig deutlich mehr Busse über den Ernst-August-Platz fahren werden, werde „derzeit geprüft, welche Konstruktion und welches Material an dieser Stelle zum Einsatz kommen soll“. Die Prüfungen seien „noch nicht abgeschlossen“, sagt Dix. Eigentlich sollte der Ernst-August-Platz schon 2019 umgebaut werden. Dann war von 2020 die Rede.

Die Ständehausstraße wird wegen der Reparatur des Pflasters bis voraussichtlich 23. Oktober gesperrt. Immerhin für die Kosten der erneuten Sanierung muss die Stadt nicht aufkommen. Laut Sprecher Dix sind diese „von dem damaligen Auftragnehmer zu tragen“. Es handele sich um die Behebung von Gewährleistungsmängeln.

Von Christian Bohnenkamp