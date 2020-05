Stadt plant Notunterkunft in der Nähe des Canariswegs

Hannover

Erste Sitzung im Bezirksrat Ricklingen nach der Corona-Pause – und die wird wahrscheinlich hitzig. Aus dem ehemaligen Gewerbebetrieb von AS Solar an der Nenndorfer Chaussee 9 will die Verwaltung eine Notunterkunft für Obdachlose machen. In dem dreigeschossigen Gebäude sollen bis zu 250 Menschen untergebracht werden. Gegen diese Pläne regt sich schon Widerstand.

Zwischen der geplanten Notunterkunft und der Mühlenberger Hochhaussiedlung Canarisweg liegen nur 950 Meter. Soziale Probleme würden sich damit ballen, befürchten Bewohner des Stadtteils. Der Canarisweg, in dem rund 1700 Menschen aus 60 Nationen leben, gilt als Brennpunkt. Weil die Instandhaltung lange Zeit vernachlässigt wurde und als schwierig eingestufte Mieter einzogen, bemüht sich die Stadt gerade mithilfe der Immobilientochter Hanova um eine Aufwertung.

Aufwertung der Siedlung vorgesehen

Hanova investiert gut 40 Millionen Euro in den Kauf und die Sanierung von Wohnungen. Die Verwaltung wird 750.000 Euro in die Aufwertung der Spiel- und Grünanlagen sowie der Wege und Brücken investieren. Außerdem baut sie ein Familienzentrum.

Der Versuch, dem Viertel mit sozialer Schieflage eine neue gute Zukunft zu geben, werde durch eine Notunterkunft in direkter Nähe und mit so großer Zahl von Schlafplätzen torpediert, befürchtet auf die Politik. Deshalb ist vor dem Beschluss des Bezirksrates (Sitzungsbeginn am Donnerstag 19 Uhr im Freizeitheim Ricklingen) eine Anhörung geplant.

Ob die noch was an den Plänen ändern wird, ist fraglich. Die Stadt verweist auf die steigende Zahl der Obdachlosen, die Hilfe brauchen. Das Gebäude hat sie längst gekauft. Einen Teil soll die Feuerwehr für Katastrophenmanagement und Ausbildung nutzen. Eine kleinere eingeschossige Halle, die sich auf dem östlichen Teil des Grundstücks befindet, wird als Lagerfläche für die Feuerwehr vorgesehen. Flächennutzungs- und Bebauungsplan müssten zuvor geändert werden.

Von Vera König