Hannover

„Weihnachtsruhe“ unter anderem mit geschlossenen Discos über Silvester, keine Messen wie Domotex (Januar) und Agritechnica (Februar) sowie die Freizeitmesse ABF (Anfang Februar 2022) verschoben: Das Corona-Geschehen hat nach wie vor erhebliche Auswirkungen auf unser berufliches und privates Lebensumfeld. Doch was die großen Sommer-Freiluftveranstaltungen im kommenden Jahr in Hannover angeht, herrscht bislang (noch) Zuversicht: „Die Stadt geht, wie die meisten Veranstalter, von einer normalen Veranstaltungssaison 2022 aus“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Feuerwerkswettbewerb, Kleines Fest im Großen Garten, Schützenfest und Maschseefest: Der Veranstaltungssommer in Hannover ist jedes Jahr reich an großen Freiluftveranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Sommern aber entweder gar nicht oder nur eingeschränkt stattgefunden haben. Wie etwa das Kleine Fest mit einer „Corona-Spezialedition“ und das Feuerwerk der Turnkunst Open Air im historischen Gartentheater der Herrenhäuser Gärten mit seinen 18 Shows.

Feuerwerkswettbewerb: 50 Prozent der Karten sind weg

„Die Planungen für das Schützenfest laufen bereits. Wie die einzelnen Veranstaltungsformate genau aussehen, kann man zurzeit nicht sagen, weil das von der aktuellen Verordnungslage abhängen wird. Aber die Stadt steht in einem engen Austausch mit der Region Hannover und plant die sogenannten Alternativszenarien mit“, so die Stadtsprecherin weiter. Die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), zuständig etwa für Feuerwerkswettbewerb und Maschseefest, rechnet aktuell mit einem regulären Veranstaltungssommer 2022 – für die eigenen Veranstaltungen zumindest.

Start des Internationalen Feuerwerkwettbewerbs in den Herrenhäuser Gärten mit fünf Teams ist am 28. Mai 2022 mit dem Beitrag Australiens, gefolgt von Asien (11. Juni), den Schlussbeitrag liefert Europa am 17. September. „Fast die Hälfte der schon für 2020 verkauften Karten sind noch im Umlauf, es gibt trotz der Pause nach wie ein großes Interesse der Menschen an dieser Veranstaltung“, sagt HVG-Chef Hans Nolte. Der Vorverkauf für das internationale Event 2022 sei bereits angelaufen.

Maschseefest: Planungen müssen im April konkret werden

„Findet das Maschseefest statt? Das ist über alle Altersgruppen hinweg die am häufigsten gestellte Frage an mich in den vergangenen drei Monaten“, so Hans Nolte weiter. Das 35. Maschseefest ist vom 27. Juli bis 14. August 2022 terminiert. Anders als bei vielen anderen Veranstaltungen, sind Corona-Sicherheitsvorkehrungen wie Ein-und Auslass-Situation, Abstandsregelungen oder das Einzäunen des Veranstaltungsgeländes mit der Möglichkeit etwa einer 2G-Kontrolle beim Maschseefest nicht möglich. Deshalb bleibt hinter der Durchführung immer noch ein Fragezeichen, da diese Veranstaltung besonders stark abhängig ist vom Pandemie-Geschehen im Sommer.

„Im April brauchen wir eine Entscheidungsgrundlage“, sagt der HVG-Chef weiter. Er gehe davon aus, dass sich Auflagen und Durchführbarkeit des Maschseefestes final Ende des ersten Quartals 2022 klären werden. „Unser Maschseefest als Volksfest ist bundesweit zu bewerten, da wir mit dieser Veranstaltung in die Größenordnung von Cannstatter Wasen Stuttgart und Oktoberfest München aufgerückt sind.“ Zugute komme bei den Planungen, dass die Neuvergabe der großen Standplätze am See erneut um ein Jahr verschoben wurde, es also zu keiner Neuauschreibung komme müsse. „Das erleichtert uns die Arbeit.“

Seesause 2022 ohne Gosch und Maschseequelle?

Stand jetzt sind allerdings zwei Plätze am Maschsee frei, da die Betreiber bislang von einer erneuten Teilnahme absehen: Gosch an der Geibelstraße und das Live-Musik-Angebot an der Maschseequelle. „Es kann sein, dass auch noch der eine oder andere Betreiber sagt, wegen Corona ist mir das Maschseefest eine Nummer zu groß geworden“, so Hans Nolte. Auch deshalb brauche er so schnell es geht Planungssicherheit. Allein schon wegen der Ausschreibungen der beiden Plätze am See.

Von Andreas Voigt