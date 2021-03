Hannovers Hallen-und Freibäder bleiben wegen der Niedersächsischen Corona-Verordnung bis auf Weiteres geschlossen, teilte die Stadt am Montag im Sportausschuss mit. Aber: Die Bäderverwaltung arbeitet an einem Konzept, die Freibäder Lister und Ricklinger Bad an Ostersonnabend zu öffnen – wenn es die Gesetzeslage dann hergibt.