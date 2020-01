Stadt beschleunigt Neubau für IGS-Oberstufe in der Südstadt

Hannover

Bei der baulichen Erweiterung der IGS Südstadt für ihren Oberstufenzweig macht die Stadt Druck: Um die geplante bauliche Erweiterung auf dem Gelände nicht zu gefährden, hat der Bauausschuss am Mittwoch die vorgesehene Fläche der ehemaligen Garagen nun für den Neubau festgeschrieben. Zudem soll die vorhandene und neue Sporthalle außerhalb der Schulzeiten den Sportvereinen zur Verfügung stehen. Das festzulegen, war ebenfalls nötig.

Oberstufe gemeinsam mit Montessorischule

Das ganze Vorhaben wird jetzt im sogenannten beschleunigten Verfahren durchgezogen, damit die Stadt diesen Erweiterungsbau zügig bauen kann. Erst im Februar 2019 hatte die Landesschulbehörde den Antrag der Stadt auf Einrichtung einer Oberstufe an der IGS Südstadt genehmigt, seit August 2019 ist sie nun am Start – noch in den alten Räumen der Schulen und gemeinsam mit der Montessorischule. Beim beschleunigten Verfahren etwa entfällt eine Umweltprüfung, was das Verfahren insgesamt abkürzt.

Richtfest für den dritten Flügel war im Oktober 2019

Um den Erweiterungsbau der IGS Südstadt hatte es 2018 zunächst noch juristischen Streit gegeben. Anwohner hatten beim Verwaltungsgericht Hannover zunächst einen Baustopp erwirkt, vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg bekam die Stadt jedoch Recht – und es durfte weitergebaut werden. Im Oktober 2019 konnte die Stadt dann Richtfest für den neuen dritten Flügel der Schule feiern. Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern entstehen in dem neuen Gebäude entlang der Wißmannstraße naturwissenschaftliche Räume, Musikräume und Schülerküchen. Außerdem ist dort im 2. Obergeschoss eine Ein-Feld-Sporthalle vorgesehen. Im Erdgeschoss des Neubaus entsteht eine Kita mit vier Gruppen für insgesamt 70 Kinder.

Stadt gibt für die IGS Südstadt über 31 Millionen Euro aus

Die Stadt investiert in das Projekt insgesamt rund 31,5 Millionen Euro. Dazu gehört auch die komplette Sanierung des Schulgebäudes in der Pfalzstraße. Der Neubau soll im kommenden Spätsommer in Betrieb gehen. Die Fassade des viergeschossigen Neubaus wird den beiden anderen Schulgebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, mit einer Klinkerfassade angepasst. Der Bau im Passivhausstandard erhält ein Flachdach, das begrünt werden soll.

IGS ging 2013 aus der Bertha-von-Suttner-Schule hervor

Die IGS Südstadt ist im Jahr 2013 aus der ehemaligen Haupt- und Realschule Bertha-von-Suttner-Schule hervorgegangen. Die alten Gebäude waren in den Jahren 1929 bis 1931 noch als Volksschule errichtet worden. In den alten Gebäudeteilen gibt es erheblichen Sanierungsbedarf. Dringend notwendig sind unter anderem Verbesserungen beim Brandschutz und bei den Fluchtwegen, die Erneuerung der technischen Gebäudeausrüstung sowie die Sanierung der Toiletten. Bei der Sanierung soll das ehemalige Sporthallengebäude zwischen Pfalz- und Wißmannstraße im Erdgeschoss zu einer Mensa umgebaut werden. Die Sporthalle im Obergeschoss wird umfassend saniert.

