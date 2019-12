Hannover: Suchtberatung greift und soll weiter ausgebaut werden

Hannover

Im Jahr 2018 hat es in Hannover acht Drogentote gegeben, das ist der niedrigste Wert seit Einführung der Statistik. 1992 waren es noch 65 gewesen. Seit einigen Jahren stagniert die Zahl bei Werten um zehn. Das geht aus dem gestern vorgestellten Sucht- und Drogenbericht der Stadt hervor.

Möglicher Grund für diesen Rückgang sei das bedarfsorientierte und vernetzte Beratungsangebot in der Stadt, so die Verwaltung. Bei den harten Drogen sind es vor allem Heroin und Crack, die eine Rolle spielen, und die fast ausschließlich von Langzeitabhängigen konsumiert werden. Der Ausstieg ist alles andere als leicht, weshalb es der städtischen Drogenpolitik in erster Linie um Schadensbegrenzung geht: Die Gefährdungen durch den Konsum sollen minimiert werden. Dazu beitragen könnten verstärkt noch Arbeitsangebote und Angebote mit Tagesstruktur, die Schaffung von Wohnraum sowie die Bereitstellung von Übernachtungsmöglichkeiten und Tagesschlafplätzen.

Neue Medikamente gegen Hepatitis

Eine der größten Gesundheitsgefahren beim Heroinkonsum ist das Risiko, sich durch gebrauchte Spritzen mit Hepatitis C oder HIV zu infizieren. Daher bieten Anlaufstellen wie das Stellwerk den Tausch gebrauchter Spritzen gegen neue an. Gegen Hepatitis gibt es seit drei Jahren bereits Medikamente, die keine Nebenwirkungen haben, in der Szene jedoch kaum bekannt sind.

Die am häufigsten konsumierte Droge ist nach wie vor Cannabis, insbesondere bei jungen Männern zwischen 18 und 25 Jahren. Bundesweit kiffte fast jeder Vierte (22,9 Prozent) in den vergangenen zwölf Monaten, Zahlen für Hannover liegen nicht vor. Allerdings nehmen die Cannabis-Fälle in der Polizeistatistik unter den Betäubungsmitteldelikten den größten Anteil ein. Hier sehen die Experten einen weiterhin hohen Beratungsbedarf vor allem an Schulen.

Weniger Jugendliche trinken Alkohol

Dafür geht der Alkoholkonsum unter Jugendlichen zurück. 2017 wurden nur noch 294 Minderjährige mit einer Alkoholvergiftung in eine Klinik eingeliefert, zwei Jahre zuvor waren es 384 gewesen. Hier scheinen die Präventionskonzepte zu greifen.

Rauchen ist immer weniger angesagt, insbesondere der Anteil Jugendlicher geht beim traditionellen Nikotinkonsum zurück. Sorgen machen sich die Drogenberater jedoch wegen der zunehmenden Shisha-Kultur. Das Rauchen von Tabak in der Wasserpfeife bietet zusätzliche gesundheitliche Gefahren. Die Zahl der Shisha-Bars in der Stadt hat sich von 23 in 2016 auf 45 Ende 2018 erhöht.

Glücksspielelemente für Minderjährige

Auch Spielsucht ist ein Problem. Seit einiger Zeit gibt es immer mehr elektronische Spiele, die Glücksspielelemente enthalten, aber bei der Alterseinstufung nicht berücksichtigt werden. Sie können also auch von Minderjährigen genutzt werden, die so an das Glücksspiel herangeführt werden.

Die Stadt hat 2018 insgesamt 14 Projekte der Sucht- und Drogenhilfe mit etwas mehr als einer Million Euro gefördert. 2019 hat sich die Summe auf gut 1,22 Millionen Euro erhöht. Auch 2020 wird das finanzielle Engagement der Stadt ausgebaut.

Von Andreas Krasselt