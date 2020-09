HANNOVER

Sie ist 84 Jahre alt und muss nun generalüberholt werden: Die Säule samt Fackelträger am Nordufer des Maschsees. Die Stadt hat in diesen Tagen damit begonnen, das gut 18 Meter hohe Bauwerk von 1936 einzurüsten – ein Vorhaben, das Tage in Anspruch nimmt. Das Besondere dieses Konstruktion: die Hälfte des Gerüsts steht im Maschsee. Nach Angaben der Stadt dauern die Sanierungsarbeiten etwa 18 Wochen, der Abschluss fällt somit in die Zeit des Jahreswechsels oder später – je nachdem, wie die Arbeiten durch die Witterung der nächsten Wochen voran kommen. Passanten können die eingerüstete Säule weiträumig umgehen.

Wie beim Original: Stadt verwendet Kehlheimer Auerkalk

Die Stadt schätzt die Kosten auf 160.000 Euro. Wie teuer sie genau wird, hängt von der genauen Schadensbegutachtung der Säule ab. Jeder Stein werde genau unter die Lupe genommen, jede geplatzte Fuge ersetzt, kleinere Risse im Gestein ausgebessert, so die Verwaltung. Möglicherweise müsse man auch einzelne Steinquader ersetzen. Bei der Instandsetzung wird Kehlheimer Auerkalk verwendet, wie er schon beim Bau der Säule verwendet wurden ist. Beim Kelheimer Auerkalk handelt es sich um einen Korallenriffkalk mit eingelagerten Korallen- und Fossilfragmenten sowie feinen Kalksedimenten, die sich im Lauf von vielen Millionen Jahren verfestigt und so einen kompakten, widerstandsfähigen Kalkstein hervorgebracht haben. Der Kalk kommt aus dem Steinbruch Oberau zwischen den Städten Kelheim und Essing in Niederbayern.

Kalkmenge wird erst nach der Begutachtung bestellt

Wie viel Kalk tatsächlich benötigt wird, hängt letztendlich von den Schäden ab – die tatsächliche Menge will die Stadt deshalb erst nach Inaugenscheinnahme bestellen. Lieferzeit: Acht Wochen. Während dieser Zeit wird an anderer Stelle des Bauwerks gearbeitet wie die Grundreinigung der Säule, die Begutachtung des Fackelträgers oder das Anbringen einer zusätzlicher Verankerung im inneren Betonkern.

Von Andreas Voigt