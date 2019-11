Am 23. November wollen die Hells Angels Hannover am Tönniesberg ihr 20-jähriges Bestehen feiern. Die Polizei bereitet sich auf ein großes Rocker-Treffen in Hannover vor – Insider sprechen von bis zu 1000 Rocker aus Deutschland und dem Ausland. Bestätigen wollte dies die Polizei am Mittwoch aber nicht.